- Dünya

Hamas rehine takasını erteledi

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam, İsrail'in anlaşma şartlarına uymadığı gerekçesiyle rehinelerin serbest bırakılmasını ertelediklerini duyurdu.
Hamas rehine takasını erteledi mask

İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes anlaşmasının ikinci gününde Kassam Tugayları, Tel Aviv yönetimi yardım kamyonlarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin verene kadar rehine takasını ertelemeye karar verdiklerini duyurdu. Telegram'dan yapılan açıklamada, erteleme kararının İsrail'in anlaşma şartlarına uymamasından kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "İsrail, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardımların girişiyle ilgili mutabakata uyana kadar esirlerin serbest bırakılmasını erteledik" ifadelerine yer verildi. 

İsrail ordu sözcülerinden Olivier Rafowicz, Fransa'nın BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, Hamas'ın 39 Filistinli tutukluya karşı bugün 13 İsrailli rehineyi serbest bırakacağını söylemişti.

Dün Hamas 13 İsrailli, 10 Taylandlı ve bir Filipinli rehineyi serbest bırakmış, İsrail de toplam 39 kadın ve çocuk Filistinliyi hapishanelerden salıvermişti.

Kaynak: CUMHURİYET

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25 Kas 2023 - 20:39 - Dünya

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