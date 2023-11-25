Geldik, gördük, yendik, dönüyoruz! 1-4

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında, Giresunspor ile bir araya geldi. Deplasmanda mücadele eden temsilcimiz, maçta çok rahat oynadı. Talihsiz bir gol kalesinde görse de, maçın neredeyse tamamında kontrol Yeşil - Siyahlıların elindeydi. Kocaelispor ilk golünü 12. dakikada buldu. Atila Turan ileri uçtaki Beridze’yi gördü. Beridze, içeri doğru doldurmak istedi, top Giresunsporlu Kadir Seven’in ayağına çarptı ve filelere gitti. Temsilcimiz 2. golünü ise Atila Turan’ın frikikten attığı inanılmaz gol ile buldu. Atila tam 6 yıl sonra fileleri sarstı.
GOLCÜ BOŞ GEÇMEDİ
Üçüncü golümüzü golcümüzü Tanque attı. Atila Turan, Douglas Tanque’ye harika bir aşırtma pas gönderdi. Topu önünde bulam Tanque mükemmel bir aşırtma vurarak topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. Kocaelispor deplasmanda, Giresunspor karşısında 3-0 öne geçti. Üçüncü golden sonra kalemizde ilk golü gördük. Giresunspor’dan Mehmet Keskin, sol ayağı işe düzgün bir vuruş yaparak takımının tek golünü kaydetti. Son golümüz ise oyuna sonradan giren Barış Alıcı’dan geldi. Mesut Can Tunalı’nın topla buluşturduğu Barış, düzgün bir vuruşla skoru belirleyen golü attı. Kocaelispor, deplasmanda Giresunspor’u 4-1 mağlup etti.
GİRESUNSPOR 1-4 KOCAELİSPOR
STAT: Çotanak Stadyumu
HAKEMLER: Ozan Ergün ** Erkan Akbulut ** Dinçer Demir**
SARI KART: KUWAS, DOUGLAS TANQUE, EMİR ORTAKAYA
GOLLER: 12’ KADİR SEVEN ( K.K ), 54’ Atila Turan, 58’ Tanque, 92’ Barış Alıcı
GİRESUNSPOR
ERKAN ANAPA*
KUWAS*
ŞAHİN DİK*( 83’ Muhammet Turhan *)
ERTUĞRUL ŞENLİKOĞLU**
KADİR SEVEN**
ANIL YİĞİT ÇINAR*
FARUK CAN GENÇ*
ÇEKDAR ORHAN***
SAVİCEVİC*
EROL AKDAĞ* ( 20’Mehmet Keskin **) ( 87Ali Akçay?)
FURKAN KÜTÜK*
YEDEKLER
Gökhan Cörüt
Talha Ülvan
Mert Kurt
Barış Gün
Alperen Köşker
Enis Ceylan
Metin Akbayrak
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ ***
BURAK ÖKSÜZ***
EMİR ORTAKAYA***
OĞUZ CEYLAN***
ATİLA TURAN****
MERT ÇÖLGEÇEN** ( Mesut Can Tunalı **)
YUSUF CİHAT ÇELİK** (61’ Yusuf Emre Gültekin **)
AMARAL** (61’ Barış Alıcı ***)
BERİDZE*** ( 90’ Yusuf Abdioğlu?)
CANDEİAS**
TANQUE *** ( 84’ Atabey Çiçek**)
YEDEKLER
Harun Tekin
Onur Atasayar
Kouakou
Bedirhan Yıldız
Mehmet Yılmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmit Li - Her galibiyet önemli bu yolda
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.