Geldik, gördük, yendik, plakayı yazdık, dönüyoruz! 1-4

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında, Giresunspor ile bir araya geldi. Deplasmanda mücadele eden temsilcimiz, maçta çok rahat oynadı. Talihsiz bir gol kalesinde görse de, maçın neredeyse tamamında kontrol Yeşil - Siyahlıların elindeydi. Kocaelispor ilk golünü 12. dakikada buldu. Atila Turan ileri uçtaki Beridze’yi gördü. Beridze, içeri doğru doldurmak istedi, top Giresunsporlu Kadir Seven’in ayağına çarptı ve filelere gitti. Temsilcimiz 2. golünü ise Atila Turan’ın frikikten attığı inanılmaz gol ile buldu. Atila tam 6 yıl sonra fileleri sarstı.

GOLCÜ BOŞ GEÇMEDİ

Üçüncü golümüzü golcümüzü Tanque attı. Atila Turan, Douglas Tanque’ye harika bir aşırtma pas gönderdi. Topu önünde bulam Tanque mükemmel bir aşırtma vurarak topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. Kocaelispor deplasmanda, Giresunspor karşısında 3-0 öne geçti. Üçüncü golden sonra kalemizde ilk golü gördük. Giresunspor’dan Mehmet Keskin, sol ayağı işe düzgün bir vuruş yaparak takımının tek golünü kaydetti. Son golümüz ise oyuna sonradan giren Barış Alıcı’dan geldi. Mesut Can Tunalı’nın topla buluşturduğu Barış, düzgün bir vuruşla skoru belirleyen golü attı. Kocaelispor, deplasmanda Giresunspor’u 4-1 mağlup etti.

GİRESUNSPOR 1-4 KOCAELİSPOR

STAT: Çotanak Stadyumu

HAKEMLER: Ozan Ergün ** Erkan Akbulut ** Dinçer Demir**

SARI KART: KUWAS, DOUGLAS TANQUE, EMİR ORTAKAYA

GOLLER: 12’ KADİR SEVEN ( K.K ), 54’ Atila Turan, 58’ Tanque, 92’ Barış Alıcı

GİRESUNSPOR

ERKAN ANAPA*

KUWAS*

ŞAHİN DİK*( 83’ Muhammet Turhan *)

ERTUĞRUL ŞENLİKOĞLU**

KADİR SEVEN**

ANIL YİĞİT ÇINAR*

FARUK CAN GENÇ*

ÇEKDAR ORHAN***

SAVİCEVİC*

EROL AKDAĞ* ( 20’Mehmet Keskin **) ( 87Ali Akçay?)

FURKAN KÜTÜK*

YEDEKLER

Gökhan Cörüt

Talha Ülvan

Mert Kurt

Barış Gün

Alperen Köşker

Enis Ceylan

Metin Akbayrak

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ ***

BURAK ÖKSÜZ***

EMİR ORTAKAYA***

OĞUZ CEYLAN***

ATİLA TURAN****

MERT ÇÖLGEÇEN** ( Mesut Can Tunalı **)

YUSUF CİHAT ÇELİK** (61’ Yusuf Emre Gültekin **)

AMARAL** (61’ Barış Alıcı ***)

BERİDZE*** ( 90’ Yusuf Abdioğlu?)

CANDEİAS**

TANQUE *** ( 84’ Atabey Çiçek**)

YEDEKLER

Harun Tekin

Onur Atasayar

Kouakou

Bedirhan Yıldız

Mehmet Yılmaz