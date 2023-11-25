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Yolda yürüyen kadına mermi isabet etti

Gebze ilçesinde yolda yürüyen kadın, omzuna yorgun mermi isabet etmesi neticesinde yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Yolda yürüyen kadına mermi isabet etti mask

Olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Mimar Sinan parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen 33 yaşındaki Çiğdem D.'nin omuzuna yorgun mermi isabet etti. Yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor.
# sağlık

25 Kas 2023 - 21:12 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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