Yolda yürüyen kadına mermi isabet etti

Olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Mimar Sinan parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen 33 yaşındaki Çiğdem D.'nin omuzuna yorgun mermi isabet etti. Yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Olay, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Mimar Sinan parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen 33 yaşındaki Çiğdem D.'nin omuzuna yorgun mermi isabet etti. Yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.