EMEKLİYE BURUK MÜJDE!

Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Temsilcisi İhsan Deniz'in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Emeklileri gündemde tutma taktiği gayet güzel"

"Emeklileri gündemde tutma taktiği gayet güzel, çalışan emekli 5 bin TL ikramiyeden muaf tutulunca her platformda ses yükselttik, ayrımsız, fakatsız, lainsiz her emekli 5 bin TL ikramiyeyi almalı mazot, gübre desteği alanda dul , yetim, engelli de almalı dedik. Şimdi ekonomist tek adam emekli üzerinden politika yaparak ikramiye almayan 4 milyon 689 bin emekliye de 5 bin TL ikramiye vermek için çalışma ve sosyal güvenlik bakanı ile maliye bakanına talimat vermiş. Tabii bu sevindirici haberi neden baştan yapmadın hani derler ya Allah kulunu sevindirmek için önce eşeğini kaybettirip sonra buldurur. Bizim isteğimiz de 5 bin TL ikramiye dul, yetim ve engelliye de kesintisiz verilmesidir. 2024 emekli aylıklarının ise açlık ve yoksulluk sınırlarının ortalarında olmasıdır. 2024 ocak verilerine göre ayarlanması olmalı. Talimat ile enflasyon belirleyen TUİK verileri ile değil. Sokağın yani halkın alım gücü belirlenmesi doğru olacaktır. BİRLEŞİK EMEKLİLER SENDİKASI olarak ocak ayı açlık sınırı 17,18 binler de olacağı yoksulluk sınırı ise 50,55 binlerde olacağı ve emekli maaşının da 20 bin TL olmasını ön görüyoruz."