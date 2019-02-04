KSO ve KOÜ iş birliğiyle acil durum eğitimi verilecek

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) iş birliğiyle "Afet ve Acil Durum Planı Hazırlanması ve Eğitim Projesi" yürüteceklerini açıkladı. KOÜ'nün Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Teknopark'ın desteğiyle birlikte sanayiye yönelik acil durum eğitimleri önümüzdeki iki hafta içerisinde başlayacak.

ÖNCELİK SANAYİ VE FABRİKA ÇALIŞANLARININ

Eğitim programında afetlerle mücadeleye yönelik eğitimler verilecek. Herhangi bir acil durum halinde iş hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması için düzenlenen eğitim programında öncelikle KSO çalışanlarına eğitim verilecek. Eğitim, daha sonrasında fabrikada çalışan işçilerle sürdürülecek. Fabrikaların, afetlerde hızlı bir şekilde işleyişini sürdürmesi amacıyla yapılan eğitimler 2 hafta içerisinde başlayacak. Afetlere karşı önlem alma amacıyla hazırlanan proje, KSO’da düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantıya KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, akademisyenler ve KSO çalışanları katılım gösterdi. Toplantıda eğitimin içeriğine yönelik bilgi verildi.

BİR DİZİ ANKET ÇALIŞMASI YAPTIK

Projeyle ilgili bilgi veren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “KOÜ (Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Teknopark Aş) ve KSO iş birliği ile ‘Afet ve Acil Durum Planı Hazırlanması ve Eğitim Projesi’ne başlıyoruz. Bildiğiniz üzere deprem bölgesinde bulunan ilimiz için bu konu son derece önem teşkil ediyor. Oda olarak; 17 Ağustos 1999 tarihinde merkezi Kocaeli’nde yaşanan deprem felaketinin hemen sonrasında Kocaeli’de yerleşik sanayi kuruluşlarının durumunu belirlemek üzere bir dizi anket çalışması yaptık” şeklinde konuştu.

DEPREMDE FİRMALAR YARA ALDI

Yapılan anket sonuçlarıyla ilgili verileri açıklayan Zeytinoğlu, “Yapılan anket çalışması verilerine göre o dönemdeki 1062 faal firmamızdan; 16 firmanın tamamen hasarlı, 329 firmanın ise hasarlı olmak üzere toplam 345 firmanın depremden hasar gördüğünü tespit ettik. 2006 yılında yaptığımız araştırmada ise deprem ve zemin şartları, alanın dar olması, çevresel sorunlar gibi nedenlerden dolayı yer değiştirmek isteyen firma sayısını 182 olarak tespit ettik. 2017 yılı itibariyle 182 firmayı tekrar mercek altına aldığımızda; 5 firmanın yer değiştirdiğini, 48 firmanın kaydının silindiğini, 12 firmanın faaliyetini sürdürmediği ve 4 firmanın üyemiz olmadığını tespit ettik” diye belirtti.

İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLECEK

Proje hakkında bilgilendirme yapan Zeytinoğlu, “Verilerden de görüldüğü gibi üyelerimizin %33’ü afetlere hazırlıklı olmadıkları için söz konusu depremde hasar görmüştür. Buradan yola çıkarak bu yıl 17 Ağustos depreminin 20’nci yılı olması münasebetiyle Oda olarak KOÜ işbirliği ile bir projeye başlıyoruz. Bugün bir araya geldiğimiz ‘Afet ve Acil Durum Planı Hazırlanması ve Eğitim Projesi’nde de amacımız; Kocaeli genelinde Afet ve Acil Durum Planı yapmaya tabi sanayi kuruluşlarının afet ve acil durum planlarını gözden geçirerek modern, bütünleşik ve işlevsel bir afet planı oluşturmak için danışmanlık yapmak, afet halinde yapılan çalışmalarda genel ve mesleki olarak yetkili ve sorumlularının, idari personelinin, afet ve acil durumlarda görevlendirilen personel ile gönüllülük kapsamında vatandaşlarımızın yaşamlarını her durumda güvenle sürdürebilmelerini sağlayacak eğitimlere yönelik faaliyetleri planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek” diyerek projenin amacını vurguladı.

İŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLANACAK

Afet konusundaki farkındalığı arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Zeytinoğlu, “Daha sonra bu eğitimleri Yönetim Kurulu üyelerimize, Meclis üyelerimize, Komitelerimize ve daha sonra tüm üyelerimize yaygınlaştırmak istiyoruz. Eğitim konularımız; Afet ve Acil Durum Planı, Sanayide Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği. Bildiğiniz üzere afetlerden sonra biz sanayiciler için iş sürdürülebilirliği konusu çok önemlidir. Söz konusu bu eğitimler afet sonrasında firmalarımızda iş sürdürülebilirliğini sağlamak için de yardımcı olacaktır. Eğitimler konusunda hocalarımız ayrıntılı bilgi veriyor olacağı için o konuya çok fazla değinmek istemiyorum. Projemizin; ilimizdeki sanayi sektörünün çok önemli bir sorununa çözüm getireceğine inanıyor, başarılı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

ZARARLARI EN AZA İNDİRMEK İÇİN BİRLİK OLUNACAK

Yürütülecek projenin diğer yürütücü ayağından KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, “Deprem göz ardı edemeyeceğimiz bir gerçek. Ağır ve büyük sonuçlar yaşadık. Süreçten öğrenmemiz gereken çok şey vardı. Ne getireceğini, götüreceğini hesap edemediğimiz için sıkıntılar yaşadık. Dolayısıyla el birliğiyle, bilgi birliğiyle önlemler almalıyız. Depremin sonuçlarının en aza indirilmesi için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Çok fazla hasar almadan sistemi sürdürmek son derece önemli. Dolayısıyla üniversitemiz olarak böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan son derece mutluyuz. Halkımızla birlikte iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

TECRÜBELERDEN YOLA ÇIKILACAK

Fığlalı’nın ardından söz alan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Pro. Dr. Şerif Barış, “Depremlerin ardından 20 yıl geçmesine rağmen çok iyi sonuçlar alamadık. Kocaeli halkının, üniversitenin inanılmaz bir şekilde yaptığı iyileştirme oldu. Edindiğimiz tecrübeler diğer ülkelere örnek olabilecek durumda. Fakat bu bilgileri kullamadık bu zamana kadar. Deneyimlediğimiz tecrübelerde günlük yaşamda yaşanacak her türlü acil durumun azaltılmasını planlıyoruz. Biz bu bilgileri kullanarak seferberlik başlatabiliriz. Öncelikle çalışanlardan başlayarak, pratik bilgiler verip hayatta kalmalarını sağlayabiliriz. Marmara bölgesinde deprem döneminde 105’ten fazla artçı deprem oldu. Her birinde de çalışanlar işlerini bırakarak dışarı kaçtılar. Deprem kötü bir psikolojiye neden oldu. Bizler el birliğiyle bu yüzden küçük eğitimler vereceğiz” şeklinde konuştu.

İKİ HAFTA İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK

Konuşmasının devamında Barış, eğitim hakkında bilgi vererek “40 saatlik eğitmen eğitimi vermeyi düşünüyoruz. Bu sürenin içinde afetlerden, ilkyardıma kadar birçok bilgiyi vereceğiz. Eğitim seferberliği tek seferlik değil. Fabrikalarda sertifikalı elemanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu eğitimlerin kalıcı olması için fabrikaların durumuna göre tatbikat düzenlememiz gerekiyor. Afete müdahale eden insanlar olursa, can kaybı daha az olacak. Devletin tek başına 72 saat için tüm afet bölgesine yetişmesi çok zor. Eğitimlerimizin 2 hafta içerisinde KSO’da başlayacak. Eğitimimize öncelikle KSO çalışanlarıyla başlayacağız” ifadelerini söyledi. Ekin EKEN