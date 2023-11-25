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UYARILAR ÜST ÜSTE GELDİ! KOCAELİ YARIN YAĞMURA TESLİM OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli'de yarın hava yağmurlu olacak. Sıcaklık ise gündüz 8, gece 2 derece olarak ölçüldü.
UYARILAR ÜST ÜSTE GELDİ! KOCAELİ YARIN YAĞMURA TESLİM OLACAK mask

KOCAELİ HAVA DURUMU

HAVA: YAĞMURLU

SICAKLIK: 8

NEM ORANI: YÜZDE 60

PAZAR 24.00 - 03.002020472870
PAZAR 03.00 - 06.001919631863
PAZAR 06.00 - 09.001111593369
PAZAR 09.00 - 12.001212743175
PAZAR 12.00 - 15.0088592367
PAZAR 15.00 - 18.0099661750
PAZAR 18.00 - 21.0088761236
PAZAR 21.00 - 24.0077581532
# Hava durumu

25 Kas 2023 - 23:50 - Gündem

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