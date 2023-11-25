25 Kas 2023 - 23:50 - Gündem

UYARILAR ÜST ÜSTE GELDİ! KOCAELİ YARIN YAĞMURA TESLİM OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kocaeli'de yarın hava yağmurlu olacak. Sıcaklık ise gündüz 8, gece 2 derece olarak ölçüldü.