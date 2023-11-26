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BUGÜN 3 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 3 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.

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BUGÜN 3 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK mask

PK KoduİlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
53474KOCAELİGEBZEPELİTLİPELİTLİ YOLU CD.26.11.202309:0015:00
53988KOCAELİÇAYIROVA CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINARAHU, AKDENIZ, ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., ATILGAN SK., BADEM SK., BALKAYA SK., ÇAĞATAY SK., ÇİLEK SK., DİLARA SK., DOLUNAY SK., DORUK SK., DURU SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ECE, ECE SK., ELVAN SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FATIH SULTAN MEHMET, FETİYE CD., GÖKÇE SK., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜNDOĞDU SK., GÜZEL SK., HAZAN SK., HÜSEYİN DEMİR CD., ILGAZ SK., IRMAK SK., KAMER SK., KUMSAL SK., LEYLA SK., MEVLANA CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NERGIS, NERGİS SK., NESLIHAN, NESLİHAN SK., ÖZCAN SK., ÖZEN SK., PIRILTI, POYRAZ SK., RÜZGAR SK., SEDEF SK., SEHER SK., SELMA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞİRİN SK., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFİK FİKRET CD., TURGUT ÖZAL CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., ULUS, UYGUN SK., ÜLKER SK., YAGMUR, YAĞMUR SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YEŞİL SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD.26.11.202309:0013:00
53989KOCAELİÇAYIROVAŞEKERPINARBAĞLARBAŞI CD., ULUS SK.26.11.202313:0017:00
53991KOCAELİDİLOVASIÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, TAVŞANCILÇERKESLI, KAŞARHANE SK., MENEKŞE KOÇAK SK, MENEKŞE KOÇAK SK., NUH ÇİMENTO, TAVŞANCIL SK.26.11.202309:0012:00
53998KOCAELİGEBZEPELITLI, PELİTLİ4470. SK., TAVSANLI YOLU, TAVŞANLI YOLU CD.26.11.202309:0010:00
54001KOCAELİGEBZEPELİTLİ4468. SK, OZAN SK., ÖREN ÇEŞME SK., YEŞİLVADİ SK.26.11.202316:0017:00
54042KOCAELİGEBZEBEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME324., 325. SK., 327/7. SK., 336. SK, 336. SK., 522. SK., 555. SK., 555/2. SK., 556., 556. SK., 556/1. SK., 556/2., 556/2. SK., 556/3. SK., 558. SK, 558. SK., 558/2. SK., 559/1. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 569., 571. SK., 572. SK., GÜNEY YANYOL CD., TOPÇULAR CD., YAVUZ SELİM CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD.26.11.202309:0010:00
54049KOCAELİGEBZEBEYLİKBAĞI, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME326/2. SK., 560. SK., 565. SK., 566. SK., 573., 573. SK., İSTANBUL CD.26.11.202315:0016:00
54050KOCAELİÇAYIROVABALÇIK, ŞEKERPINARARMUTLU SK., CAN SK., ELMALI SK., FIRAT SK., GİZEM SK., İSTİKLAL CD., KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., OKUL SK., ORGANİZE CD., ÖZPINAR SK., SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK., YANYOL SK.26.11.202308:3016:00
54052KOCAELİGEBZEBALÇIK1. CD26.11.202308:3016:00
# cumhuriyet, yeni, badem

26 Kas 2023 - 00:00 - Gündem

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