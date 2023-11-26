Tüfekle oynayan oğlu tarafından vurularak hayatını kaybetti

Olay, Beykonak Mahallesi Resiller mevkiinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki A.Ş. tüfekle oynarken anne Y.Ş.’yi (46) vurdu. Anne Y.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kumluca Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ve Kumluca Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonucu kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.