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Tüfekle oynayan oğlu tarafından vurularak hayatını kaybetti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde tüfekle oynayan 13 yaşındaki çocuğun yanlışlıkla vurduğu annesi hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Tüfekle oynayan oğlu tarafından vurularak hayatını kaybetti mask

Olay, Beykonak Mahallesi Resiller mevkiinde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki A.Ş. tüfekle oynarken anne Y.Ş.’yi (46) vurdu. Anne Y.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kumluca Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme ve Kumluca Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonucu kadının cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
# cumhuriyet, sağlık, soruşturma

26 Kas 2023 - 00:08 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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