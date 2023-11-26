Gıdada sahtecilik balı da vurdu! Bakanlık hemen harekete geçti

Bakanlık yaptığı açıklamada, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği değişikliğinin Resmi Gazete’de yayımlandığı bilgisini verdi. Bu kapsamda, balın içerisine dışarıdan madde katılmasının tespitiyle alakalı, karar ölçütü tanımı, karar ölçütünün hangi amaç için kullanılacağı, nasıl belirleneceği ve nerede yayımlanacağına dair esaslar yönetmelikte yer aldı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Balın doğasında bulunan veya bulunmayan organik veya inorganik maddeler üzerinden balın orijinalliğinin belirlenmesine yönelik analiz metotlarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan karar ölçütleri belirlenerek bakanlık resmi internet sayfasında yayımlanacaktır. Böylelikle bala dışarıdan madde katıldığının tespitinde gelişmiş analiz metotlarının kullanımı sağlanarak tüketici menfaatlerinin korunmasında ilave adımlar atılmış olacaktır. Bu amaçla Kütle Spektrometresi (MS) ve Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (NMR) gibi yüksek teknolojili teknikler resmi kontrollerde kullanılacaktır."

ORGANİK YA DA İNORGANİK MADDELERDEN YAPILAN ÇALIŞMALAR KULLANILACAK

Kararın belirlenmesinde, Türkiye’de üretimi yapılan orijinal balları temsil edecek biçimde organik ya da inorganik maddelerden yapılan çalışmalar kullanılacak. Aynı zamanda, karar ölçütleri yayımlanma tarihinden 3 ay sonra, resmi kontrollerde uygulanacak.

Kaynak: KARAR