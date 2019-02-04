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Gönül bu kadar sene kendini tanıtamadı mı?

Sosyal medya hesabı üzerinden AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’e yapılan tanıtım programına anlam veremediğini söyleyen CHP İzmit İlçe Yöneticisi İhsan Kızıltan, “Sibel Gönül, bu kadar sene boyunca kendini Kocaeli'ye tanıtmayı başaramadıysa bu saatten sonra da biraz zor tanıtır” dedi.

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Dün akşam Hasan Gemici Spor Salonu’nda düzenlenen programda İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ün tanıtımı yapıldı. Tanıtımda AKP İzmit Gençlik Kolları, Sibel Gönül’ün siyasi geçmişinin yer aldığı bir afiş açtı. Afişte Gönül’ün 2001 yılında kurucu kadın kolları başkanlığı, 2003 yılında il yöneticiliği, 2007 yılında ilk milletvekili olduğu zamanki fotoğraf ve 2014 yılında AKP Kadın Kolları Genel Başkanı olduğu fotoğraflara yer verildi. Son olarak ise Sibel Gönül fotoğrafının üzerine 2019 ‘İzmit Belediye Başkanı’ yazıldı.

TANITIM PROGRAMI ELEŞTİRİLDİ

CHP’liler, 2001 yılından bu yana Kocaeli’de olan ve sürekli sahada çalışmalar yaptığı iddia edilen Gönül’e tanıtım toplantısı yapılmasına anlam veremezken sosyal medya hesabı açılan afişe tepki gösterdi. CHP İzmit İlçe Yöneticisi İhsan Kızıltan, sosyal medya hesabı üzerinden Gönül’e yapılan tanıtım programını eleştirdi.

BU KADAR SENE KENDİNİ TANITAMADI MI?

CHP’li İlçe yöneticisi İhsan Kızıltan paylaşımında, “2001 yılından bu yana Kocaeli’de olan ve sözde sürekli sahada çalışmalar yaptığı söylenen Sibel Gönül’e tanıtım toplantısı yapılmasındaki anlam nedir? Sibel Gönül, bu kadar sene boyunca kendini Kocaeli'ye tanıtmayı başaramadıysa bu saatten sonra da biraz zor tanıtır” ifadelerine yer verdi. Selin BECER

Bugün 13:35 TSİ - Siyaset

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