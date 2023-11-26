Milyonlarca çalışanı üzen haber!

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı 2024 zammına çevrilirken hazırlıklar başladı. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37.3 rakamının gündeme gelmesi bekleniyor. Bu da sadece enflasyon hesabıyla bile kaybın telafisi için yeni yılda asgari ücretin en az 15 bin 700 TL'ye çıkması bekleniyor.

TV100'de yer alan habere göre, asgari ücrette zam pazarlıkları genelde geçmiş 6 aylık ya da yıllık enflasyon verileri üzerinden yapılıyor. Merkez Bankası gelecek yılın sonunda enflasyonun yüzde 36'ya ineceği tahmininde bulundu. Ekonomistler oranın yüzde 50 civarında belirlenmesinin sürpriz olmayacağı, bu doğrultuda rakamın 17 bin 103 TL'ye çıkabileceği ifade ediliyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ise asgari ücretle ilgili verdiği mesajda asgari ücretin 2024 yılında tek sefer zam geleceğini ifade etmişti. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, "Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir" demişti.

Gelecek yıl enflasyonda gerileme olacağını söyleyen Bakan Işıkhan, temmuzda ikinci bir toplantı yapılmayacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "İkinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü" ifadelerini kullanmıştı.

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplantılar yapacak. 2024 asgari ücret rakamının 31 Aralık 2023 tarihine kadar belirlenmesi gerekiyor. Asgari ücret, 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.