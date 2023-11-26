İYİ Parti yerel seçimde neyi hedefliyor?

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ açıklamalarında şunları söyledi:

"Merkez sağ diye bir kavram kalmadı. Akşener'in son kurultaydaki 'biz kuruluş kodlarımıza geri döneceğiz' sözlerini hatırlatayım. Bence İYİ Parti Türk milliyetçiliği çizgisine yeniden dönmeye çalışacak. Yerel Seçimlere gelince, Cumhur İttifakı'nda MHP'nin, Millet İttifakında ise İYİ Parti'nin yüzde 10 oyu var. Yani oylar aynı. Ama MHP'nin 10 il, 142 tane de ilçe belediyesi var. Ama İYİ Partinin 23 belediye sayısı vardı o da istifalardan sonra 19'a düştü. İYİ Parti'de Ümit Dikbayır'ın ne söylediği değil, 'Neden belediyemiz yok?' sorusu tartışılıyor. Çünkü bu partiyi emek vererek çok zor kurdular.

"İMAMOĞLUNUN KAYBETMESİNE İZİN VERMEYECEKTİR..."

Bunun üzerine sayın Akşener'den büyük bir baskı var. Sonuçta il, ilçe başkanları var, belediye başkanı da olmak istiyorlar. Sayın Akşener de diyor ki "buyrun kendinize güveniyorsanız yalnız başımıza girelim, ama ben bu kararı önümüzdeki günlerdeki teşkilat çalışmaları ve devletin bekası için verilen kararları değerlendirerek vereyim. Biz genellikle fedakarlık yaparız" diyor. Bu konuda da adımlar atılıyor, temaslar sürüyor.

Sayın Akşener İmamoğlu'nun kazanması için CHP'den fazla çalıştı. Semt semt, ilçe ilçe gezdi. Aralarında bu kadar hukuk oluşmuşken kardeşlik bağı kurduğu insanın kaybetmesine izin vereceğini düşünmüyorum."

Kaynak: HALK TV