- Asayiş

D-650’de tekeri patlayan tır karşı şeride geçti: Faciadan dönüldü

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda Afyon’dan şeker pancarı getiren tır, tekerinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada tır hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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D-650’de tekeri patlayan tır karşı şeride geçti: Faciadan dönüldü mask
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D-650 kara yolu Adliye mevkii Bilecik istikametinde meydana gelen kazada, Ü.Y. idaresindeki 42 AEZ 817 dorse plakalı şeker pancarı yüklü tır, tekerin patlaması neticesinde kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak karşı şeritte devrildi. Meydana gelen kazada dorsede yüklü olan şeker pancarları kara yoluna savrulurken tır sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve tedbir gayesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Kaza neticesinde tır hurdaya dönerken trafik, bölgede bulunan akaryakıt istasyonundan sağlanıyor. Tırı ve savrulan şeker pancarlarının yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
# sağlık, kaza

26 Kas 2023 - 00:54 İHA Sakarya- Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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