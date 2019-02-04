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Cashmere, İzmit mağazası açıldı

Tamamı erkek giyimden oluşan Cashmere mağazası, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'ın katılımıyla NCity'de açıldı.

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Erkek giyimi adına gerekli her parçayı barındıran Cashmere mağazası Derince'den sonra ikinci şubesini NCity'de açtı. Kaşmirden üretilen ürünlerin bulunduğu mağazanın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, NCity AVM Müdürü Necmettin Kayatürk ve Cashmere mağazaları İstanbul yöneticisi Aysun Yıldız'ın kurdele kesme töreni ardından hizmete girdi. 

KARAOSMANOĞLU VE KORKMAZ DENEDİ

Açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, mağazadaki ürünleri denedi. Karaosmanoğlu daha çok ceket denerken, Korkmaz gömleklere ilgiliydi. Törende konuşma yapan Karaosmanoğlu, "Şehrimize büyük bir katkısı olacağına inanıyorum. Mağazanın kalitesini görebiliyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TÜRKİYE'DE 35 MAĞAZA 

Dört Mevsim Şirketler Grubu bünyesinde olan Cashmere markası, Türkiye genelinde 35 mağaza ile hizmet ediyor. Kocaeli'de ikinci mağazasını açan markanın İstanbul yöneticisi Aysun Yıldız, "Cashmere olarak bir erkeğin giyimde ne gerekiyorsa üretiyor ve satıyoruz. Yüzde yüz türk sermayesiyle tüm ürünler Cashmere etiketi altında satılıyor. Türkiye genelinde 250 kişiye istihdam sağlayan 35 mağazamız var. Ağırlıklı olarak AVM ve çarşı mağazalarımızla uygun fiyata kaliteli işçilik sunuyoruz" dedi. 

ULUSLARARASI KALİTE STANDARTLARINDA 

Mağazadaki ürünlerin tamamen test edildiğini vurgulayan Yıldız, "AQL 2.5 Uluslararası kalite standartlarındaki ham maddelerden üretilen parçalarımızı teste geçiriyor ve öyle mağazalarımızda satışa sunuyoruz. Ayakkabıdan cüzdana, ceketten alt üst takım elbiseye, kravattan kol düğmesine kadar erkek giyimindeki ihtiyaçları karşıladığımız her etiketli ürünümüzün sonuna kadar arkasındayız" dedi. Ekonomik krize rağmen uygun fiyatlı kaliteli hizmet sunacaklarını belirten Yıldız, "Halkımızı da düşünerek uygun fiyata kaliteli malzemeden ürün satıyoruz. Halkımız için kriz bizi teğet geçmiş gibi fiyatlandırma yapıyoruz" şeklinde konuştu. Ekin EKEN

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