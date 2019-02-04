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Dadaşlardan Büyükgöz'e tam destek

AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz Erzurumlular Derneğini ziyaret etti. Ziyarette hemşehrileri Büyükgöze tam destek vereceklerini ifade etti

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AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz SKM programları kapsamında Erzurum Şenkaya Yünören Köyü Derneğini ziyaret etti. Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursunun da bulunduğu ziyarette hemşerileriyle buluşan Büyükgöze Erzurumlulardan tam destek geldi.

BÜYÜKGÖZ GÜVEN VERİYOR

Programda konuşma yapan Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun Dışarıdan gördüğüm kadarıyla kiminle konuşsak diyorlar ki Gebzenin belediye başkan adayı mükemmel bir kardeşimiz. Ben öncelikle böyle güzel bir güveni bizlere kazandırdığı için başkan adayımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hep beraber siyasi kimliklerimizi bir kenara bırakarak hemşerilerimizin daha güzel yerlerde olması için çalışalım dedi.

GURUR DUYULAN BİR GEBZE

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Dernek ziyaretinde konuşma gerçekleştiren AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz Bizim temel gayemiz Gebzede yaşayan herkese adil eşit övgüye layık hizmet vermektir. Yaşamaktan gurur duyulan bir Gebzeyi inşa etmek istiyoruz. 43 yıldır bu bölgede yaşıyorum. Doğduğum yeri unutmayacağım. Doyduğumuz bu yere en güzel şekilde hizmet etmek için fikir birliği gönül birliği ve eylem birliği yaparak sonuca gideceğiz dedi.

BİRİNCİ SINIF ESERLER

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Gebzede birinci sınıf eserler kazandıracağını söyleyen Büyükgöz Yaşadığımız kent için birinci sınıf eser üreteceğiz ve birinci sınıf eserleri geleceğe miras olarak bırakacağız. Hanım kardeşlerimizin dört duvar arasında kalmayacağı çocuklarıyla beraber aktivite sağlayacakları sosyal merkezler spor tesisleri hizmet alanları inşa edeceğiz.

O YOLU AÇACAĞIZ

Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve olan tevazu samimiyet ve gayret şemsiyesine ahlak ve maneviyatı ekleyeceğiz. Gönül belediyeciliği yapacağız. Allahın yeryüzündeki fiziki evi kabedir. İnsan üzerindeki evi de gönlü yani kalbidir. İnsanın gönlüne hitap etmek Allahın evine hitap etmek demektir. Bizde bundan sonraki süreçte insanların kalbine giden o yolu açacağız dedi.

Bugün 13:55 TSİ - Siyaset

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