Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:57 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:58 TSİ

Söğüt, "Yönetimde şeffaf olacağız"

AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt belediye kaynaklarının hem doğru hem de açık şekilde kullanacaklarını belirterek Yönetimde şeffaf olacağız ifadelerini kullandı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AK Parti Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt SKM programları kapsamında AK Parti Milletvekili İlyas Şeker ile birlikte Körfez Ağrılılar Derneği tarafından düzenlenen Dünya Kanser Günü Konferansına katıldı. Milletvekili Şeker ve Başkan Adayı Şener Söğüt ile birlikte konferansa Körfez Belediye Başkan Vekili Selattin Kabadayıoğlu AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri katıldı.

STKLARIMIZ BİZLER İÇİN ÖNEMLİ

attachment-296161-2-9da765dbbe7895d7647fdf5cd241c1be-1549277128.jpg?

Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferans sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt Bu etkinliği gerçekleştiren dernek başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum dedi. STKlarımız halkı bilinçlendirecek bu tür etkinlikleri düzenliyor olmasını tebrik ediyorum dedi. STKların talep ve önerileri ile yapılacak projelere yön vereceklerini belirten Şener Söğüt Biz şeffaf adaletli ve çözüm üreten bir belediye olacağız dedi.

attachment-296161-4-9da765dbbe7895d7647fdf5cd241c1be-1549277129.jpg?

attachment-296161-0-9da765dbbe7895d7647fdf5cd241c1be-1549277128.jpg?

Bugün 13:57 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Büyükşehir’e kadın aday mask
Büyükşehir’e kadın aday
Sarıeroğlu: Kocaeli yüzümüzü hep güldürdü mask
Sarıeroğlu: Kocaeli yüzümüzü hep güldürdü
Serap Çakır'dan EYT mağdurlarına destek mask
Serap Çakır'dan EYT mağdurlarına destek
Kaman'dan Darıca çıkarması mask
Kaman'dan Darıca çıkarması
Aksu gönülleri fethediyor mask
Aksu gönülleri fethediyor
Hürriyet’e kadın ilgisi yoğun oldu mask
Hürriyet’e kadın ilgisi yoğun oldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek mask
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!.. mask
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!..
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor mask
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor
Brisa'da üretim duracak! mask
Brisa'da üretim duracak!
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor! mask
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor!

GALERİ

Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü mask
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız mask
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu? mask
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu?
Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2” mask
Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2”
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi mask
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi mask
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL