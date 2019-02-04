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Atilla Taş, Kocaeli'ye sevk edildi

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Atilla Taş, Kocaeli Açık Cezaevi'ne sevk edildi

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'FETÖ medya yapılanması' iddiasıyla açılan dava kapsamında tutuklanarak 14 ay cezaevinde kalan ve tahliye edildikten sonra cezası onanınca yeniden tutuklanan Atilla Taş, 9 Kasım'dan bu yana Metris Cezaevi'nde bulunuyordu. Atilla Taş'ın Kocaeli Açık Cezaevi'ne sevkine karar verildiği öğrenildi. Öte yandan Atilla Taş'ın avukatı Yaman Akdeniz, Taş'ın tahliye dilekçesinin henüz değerlendirilmediğini belirterek, başka bir cezaevine nakledilme kararına tepki gösterdi.

Yaman Akdeniz Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Atilla Taş'la ne alıp veremediğiniz var? Denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesi için Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçen Çarşamba dilekçe verdik ve daha itiraz değerlendirilmeden Atilla Taş'ı bugün Kocaeli Açık Cezaevine göndermeye karar verdiler" dedi. Akdeniz, "Bugün Atilla Taş’ın doğum günü. Doğum gününde apar topar Silivri’den Kocaeli Açık Cezaevine sevk ediliyor. Hem de tahliyesi için yaptığımız itirazlar karara bağlanmadan. Atilla’nın Kocaeli’ne sevk talimatını kim verdi?" diye sordu.

‘FETÖ’nün medya yapılanması’ davasında yargılanan ve 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Atilla Taş 9 Kasım 2018'de cezasnın infazı için Metris Cezaevi'ne gönderilmişti.

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