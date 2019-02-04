Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:14 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:15 TSİ

Zeytinoğlu: Enflasyon beklediğimiz gibi oldu

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede yılın ilk ayında enflasyonun beklentilere uygun gerçekleştiğini ifade ederek Ocak ayında yüzde 32.93 olarak gerçekleşen üretici fiyatlarının döviz kurunun etkisiyle gerilemeye başladığını görüyoruz. Şubat ayından sonra özellikle yılın ikinci yarısından itibaren çok daha hızlı düşüşler bekliyoruz. dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tüketici fiyatlarında gıda enflasyonundaki yüksekliğe dikkat çekerek Döviz kurlarındaki gerileme ile tüketici fiyatlarının da düzeldiğini görüyoruz. Ancak ocak ayında yüzde 30.97 ile TÜFEnin çok üzerinde gerçekleşen gıda fiyatlarındaki artışı dikkat çekici buluyoruz. Kur tarafından herhangi bir anormallik olmaz ise önümüzdeki aylarda TÜFE tarafında da aşağı yönlü gidiş bekliyoruz. dedi.

ÜFE ve TÜFE makasının hala çok yüksek olduğunu belirten KSO Başkanı Geçtiğimiz ekim ayından bu yana gerilemeye başlayan ve ocak ayında 1258 puan olarak gerçekleşen ÜFE-TÜFE makasının hala çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu makasın kapanabilmesi için üretici üzerine binen yükü kar marjından fedakarlıkla sağlıyor ya da maalesef piyasadaki varlığını sonlandırıyor. Dolayısıyla enflasyonun talep artışından ziyade maliyet kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Çok hızlı yükselen enflasyonun düşmesi ne yazık ki zaman alıyor. Petrol fiyatlarının şu anki seviyesi yada daha da düşmesi maliyetlere etkisi olacaktır. açıklamasını yaptı.

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirme yapan KSO Başkanı Sayın Bakan yaptığı açıklamada özel ticaret sistemine ilave olarak gümrük sınırları içerisinde üretilen her üretimin dahil edildiği serbest bölgeler ve gümrük antrepoları da dahil genel ticaret sistemine göre de dış ticaret rakamlarını açıkladı. Biz her zaman olduğu gibi takibimizi özel ticaret sistemi üzerinden yapmaya devam edeceğiz. Buna göre ocak ayında ithalattaki gerileme devam etti. İhracatımız hız kesti ancak geçen yıla kıyasla artışa devam ediyor. Ocak ayında ihracatın 13.1 milyar dolar ile 59 arttığını ve ithalatın 15.7 milyar dolar ile yüzde 27 gerilediğini görüyoruz. Dış ticaret açığımız da yüzde 721 gerileyerek 25 milyar dolar oldu. dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu yaptığı açıklamada ihracat artışlarının cari açığa pozitif katkısına değinerek İhracat artışının rekabetçi kurdan kaynaklandığını düşünüyoruz. 2019 yılı turizm hedefleri de gerçekleşirse bu sene cari açıkta ciddi gerilemeler görebiliriz. Dedi. Zeytinoğlu Diğer taraftan ithalattaki gerilemenin ise yüzde 40.3 ile en fazla yatırım malı ithalatındaki gerilemeden kaynaklandığını görüyoruz ve bunu dikkat çekici buluyoruz. Sanayi üretim rakamlarında bu daralmayı görebiliriz. dedi.

Bugün 14:14 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor! mask
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor!
Brisa'da üretim duracak! mask
Brisa'da üretim duracak!
Ata tohumları Kocaeli’de hayat buluyor mask
Ata tohumları Kocaeli’de hayat buluyor
Dünyanın 13. yün ihracatçısıydı, İFLAS ETTİ mask
Dünyanın 13. yün ihracatçısıydı, İFLAS ETTİ
Balıkhan esnafı: 2 ay sonra kredi çekmeye başlarız mask
Balıkhan esnafı: 2 ay sonra kredi çekmeye başlarız
Boron yüzde 10 indirimli satılacak mask
Boron yüzde 10 indirimli satılacak
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek mask
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!.. mask
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!..
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor mask
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor
Brisa'da üretim duracak! mask
Brisa'da üretim duracak!
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor! mask
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor!

GALERİ

Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü mask
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız mask
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu? mask
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu?
Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2” mask
Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2”
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi mask
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi mask
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL