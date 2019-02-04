Zeytinoğlu: Enflasyon beklediğimiz gibi oldu

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu tüketici fiyatlarında gıda enflasyonundaki yüksekliğe dikkat çekerek Döviz kurlarındaki gerileme ile tüketici fiyatlarının da düzeldiğini görüyoruz. Ancak ocak ayında yüzde 30.97 ile TÜFEnin çok üzerinde gerçekleşen gıda fiyatlarındaki artışı dikkat çekici buluyoruz. Kur tarafından herhangi bir anormallik olmaz ise önümüzdeki aylarda TÜFE tarafında da aşağı yönlü gidiş bekliyoruz. dedi.

ÜFE ve TÜFE makasının hala çok yüksek olduğunu belirten KSO Başkanı Geçtiğimiz ekim ayından bu yana gerilemeye başlayan ve ocak ayında 1258 puan olarak gerçekleşen ÜFE-TÜFE makasının hala çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu makasın kapanabilmesi için üretici üzerine binen yükü kar marjından fedakarlıkla sağlıyor ya da maalesef piyasadaki varlığını sonlandırıyor. Dolayısıyla enflasyonun talep artışından ziyade maliyet kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Çok hızlı yükselen enflasyonun düşmesi ne yazık ki zaman alıyor. Petrol fiyatlarının şu anki seviyesi yada daha da düşmesi maliyetlere etkisi olacaktır. açıklamasını yaptı.

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirme yapan KSO Başkanı Sayın Bakan yaptığı açıklamada özel ticaret sistemine ilave olarak gümrük sınırları içerisinde üretilen her üretimin dahil edildiği serbest bölgeler ve gümrük antrepoları da dahil genel ticaret sistemine göre de dış ticaret rakamlarını açıkladı. Biz her zaman olduğu gibi takibimizi özel ticaret sistemi üzerinden yapmaya devam edeceğiz. Buna göre ocak ayında ithalattaki gerileme devam etti. İhracatımız hız kesti ancak geçen yıla kıyasla artışa devam ediyor. Ocak ayında ihracatın 13.1 milyar dolar ile 59 arttığını ve ithalatın 15.7 milyar dolar ile yüzde 27 gerilediğini görüyoruz. Dış ticaret açığımız da yüzde 721 gerileyerek 25 milyar dolar oldu. dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu yaptığı açıklamada ihracat artışlarının cari açığa pozitif katkısına değinerek İhracat artışının rekabetçi kurdan kaynaklandığını düşünüyoruz. 2019 yılı turizm hedefleri de gerçekleşirse bu sene cari açıkta ciddi gerilemeler görebiliriz. Dedi. Zeytinoğlu Diğer taraftan ithalattaki gerilemenin ise yüzde 40.3 ile en fazla yatırım malı ithalatındaki gerilemeden kaynaklandığını görüyoruz ve bunu dikkat çekici buluyoruz. Sanayi üretim rakamlarında bu daralmayı görebiliriz. dedi.