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İzmit Beşiktaşlılar Derneği'nden şeref turu

İzmit Beşiktaşlılar Derneği üyeleri Türkiye’nin ilk stadyum turu olan Beşiktaş JK şeref turuna katılıp Beşiktaş müzesini gezdi.

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Sabah saatlerinde biraraya gelerek otobüsler ile yola çıkan dernek üyeleri ve yavru kartallar şeref turu kapsamında, soyunma odaları, yedek kulübesi, basın locası, basın toplantı odası gibi bölümleri görme fırsatı yakaladı. Turun ardından müzeyi gezen dernek üyeleri, gurur ve heyecan duyduklarını ifade ederek taraflı tarafsız tüm sporseverlerin bu tura katılması gerektiğini belirttiler.

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Bugün 14:26 TSİ - Kültür-Sanat

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