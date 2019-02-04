İzmit Beşiktaşlılar Derneği'nden şeref turu

Sabah saatlerinde biraraya gelerek otobüsler ile yola çıkan dernek üyeleri ve yavru kartallar şeref turu kapsamında, soyunma odaları, yedek kulübesi, basın locası, basın toplantı odası gibi bölümleri görme fırsatı yakaladı. Turun ardından müzeyi gezen dernek üyeleri, gurur ve heyecan duyduklarını ifade ederek taraflı tarafsız tüm sporseverlerin bu tura katılması gerektiğini belirttiler.