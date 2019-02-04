Ellerinize, emeklerinize sağlık!..

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Kocaelispor taraftarı, Turgutlu deplasmanında da yine adından söz ettirdi.

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Üni Hodrimeydan’ın günlerdir çalıştığı koreografi, başarılı bir şekilde sergilendi. 250 kadar Yeşil Siyahlı taraftar, kendilerine ayrılan yerin tamamını doldururken, 14 metrelik “Her Nefes Körfez” yazılı pankart dikkat çekti. Tüm taraftarın bayraklarla verdiği muhteşem görüntü alkışlanırken, 12. adam Çorum deplasmanının ardından, Turgutlu’da da koreografi yaparak tarihe geçti.

Bugün 14:29 TSİ - Spor

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