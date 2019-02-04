Üni Hodrimeydan’ın günlerdir çalıştığı koreografi, başarılı bir şekilde sergilendi. 250 kadar Yeşil Siyahlı taraftar, kendilerine ayrılan yerin tamamını doldururken, 14 metrelik “Her Nefes Körfez” yazılı pankart dikkat çekti. Tüm taraftarın bayraklarla verdiği muhteşem görüntü alkışlanırken, 12. adam Çorum deplasmanının ardından, Turgutlu’da da koreografi yaparak tarihe geçti.
Bugün 14:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:31 TSİ
Ellerinize, emeklerinize sağlık!..
Kocaelispor taraftarı, Turgutlu deplasmanında da yine adından söz ettirdi.
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Bugün 14:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz