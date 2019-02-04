Bu sevinç için tam 7391 dakika bekledi

BAYBURT’A PSİKOLOJİK BASKI…

Yeşil Siyahlılar, puan farkını 5’e düşürdüğü Bayburt’u zorlamaya, psikolojik olarak da sıkıştırmaya başladı. 2-1 kazanılan Turgutluspor maçında, takımdaki herkes müthiş mücadele etti, ancak fark yaratan isim Mesut Özdemir’di. Mesut, Kocaelispor kariyerinin ilk golünü atarken, bu gol takıma 3 puan getirdi. Mesut’un ise “Melo” sevinci hasreti, 7391 dakika sonra noktalandı.

ORTA SAHA HAKİMİYETİ…

Kocaelispor, Play-Off hattındaki Turgutluspor deplasmanından da hasarsız bir şekilde dönmenin mutluluğunu yaşadı. Özellikle rakip savunma hattının ağırlığından ve uyumsuzluğundan yararlanan Yeşil Siyahlılar, orta sahayı 90 dakika boyunca rakibine vermedi. Sefa ve Mert’in frekans yüksekliği, rakibin sağ kanadındaki etkinliği azaltmak için Burak Süleyman’ın sık sık savunmasına gelip yardım etmesi, Turgutlu’nun pas bağlantılarını koparırken, Mesut Özdemir de tek kelimeyle kariyer maçını oynadı.

GOL ÖNCESİ VE GOL VURUŞU KALİTESİ…

Maç boyunca temposunu düşürmeyen, orta sahadaki süpürücü ve oyun kurucu kimliğinin yanında ofansa katkı sunan bir rol üstlenen Melo Mesut, attığı müthiş golle de takımına 3 puanı getiren isim oldu. Takımın savaşçı isminin, atılan gol öncesindeki pas alış verişi ve atağa çıkıştaki organizasyonu müthiş, gol vuruşu enfesti. Mesut’un dikine topla oynama, topu ileriye taşıma özelliğini bilen teknik adam Galip Gündoğdu, antrenmanlarda kendisinden bu tür sürpriz çıkışlarını yapmasını istediğini de sık sık söylüyordu.

PES ETMEK NEDİR BİLMİYOR…

İşte o koşulardan birisi sonucu pozisyon olumlu neticelendi ve Kocaelispor, Turgutlu’dan da 3 puanı kapmasını bildi. Kocaelispor kariyerindeki ilk golünü atan Mesut, kendisi ile özdeşleşmiş “Melo” sevinci ile de unutulmazlar arasındaki yerini aldı. 96 maç ve 7391 dakika sonra Yeşil Siyahlılar adına gol atan Mesut Özdemir futbol kalitesi ve becerisinin yanında istikrarı, pes etmeyen özelliği ve yüksek kazanma duygusu ile de, Kocaelispor’un son döneme damga vurmuş futbolcuları arasında yer aldı. Erdem ÖVÜÇ