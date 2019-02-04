6’ncı sırada ve 14 puanda olan Çerkezköy Belediyespor ile oynayan ekip, müsabakayı 71-44 kazandı ve 6’ncı galibiyetini aldı. Maçın tamamında üstün oynayan Kocaeli Basketbol, aldığı bu galibiyetle 5’inci sıraya çıktı, ilk dört için avantaj elde etti. Temsilcimizin 17 puanı bulunuyor. Kocaeli Basketbol 12 Şubat Salı günü, İstanbul’da, Fenerbahçe Gelişim ile Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda zorlu maça çıkacak. Karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Ahmet AKAY
Bugün 14:32 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:34 TSİ
K.Basket, Çerkezköy’ü rahat yendi: 71-44…
Bölgesel kadınrlar Basketbol Ligi A Grubu’nda mücadele eden Kocaeli Basketbol Spor Kulübü, 11. maçını İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynadı.
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Bugün 14:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz