K.Basket, Çerkezköy’ü rahat yendi: 71-44…

6’ncı sırada ve 14 puanda olan Çerkezköy Belediyespor ile oynayan ekip, müsabakayı 71-44 kazandı ve 6’ncı galibiyetini aldı. Maçın tamamında üstün oynayan Kocaeli Basketbol, aldığı bu galibiyetle 5’inci sıraya çıktı, ilk dört için avantaj elde etti. Temsilcimizin 17 puanı bulunuyor. Kocaeli Basketbol 12 Şubat Salı günü, İstanbul’da, Fenerbahçe Gelişim ile Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda zorlu maça çıkacak. Karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Ahmet AKAY