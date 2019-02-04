Sakatlanan Hamza’yı tartakladılar…

Hakem Hamza’nın durumunu kontrol ederken, rakip futbolcular sakatlık geçiren Hamza’yı tartakladı. İşin ilginç yanı, sedyeciler de asıl görevlerini unutup Hamza’ya çıkışmasıydı. Hatta sedye görevlisi Hamza’ya fiziki müdahalede bulunacak kadar ileriye gitti. Kaleci Can Emre ile sedyeciler arasında da saha kenarında gerilim yaşandı. Sağ ayak arka adalesinden sakatlanan Hamza’nın son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Hamza sakatlığıyla ilgili olarak “Galiba arka adale attı” yorumunu yaptı