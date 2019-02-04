Hakem Hamza’nın durumunu kontrol ederken, rakip futbolcular sakatlık geçiren Hamza’yı tartakladı. İşin ilginç yanı, sedyeciler de asıl görevlerini unutup Hamza’ya çıkışmasıydı. Hatta sedye görevlisi Hamza’ya fiziki müdahalede bulunacak kadar ileriye gitti. Kaleci Can Emre ile sedyeciler arasında da saha kenarında gerilim yaşandı. Sağ ayak arka adalesinden sakatlanan Hamza’nın son durumu, yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Hamza sakatlığıyla ilgili olarak “Galiba arka adale attı” yorumunu yaptı
Bugün 14:34 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:36 TSİ
Sakatlanan Hamza’yı tartakladılar…
Kocaelispor’da Kaptan Hamza Mutlu, Turgutlu maçının ikinci yarısında sakatlandı.
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Bugün 14:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz