Onur Öztonga formaya iyice ısındı  

İzmitli futbolcu neredeyse hatasız oynarken, yenilen golde savunma dengesi kaybolduğu için yapabilecek bir şeyi yoktu. Zaman zaman ataklara da destek veren Onur, ilk görevi olan “Savunma” kısmını, Murat Başak, Ali Keten ve Kadir Öge ile birlikte en iyi şekilde yerine getirdi.