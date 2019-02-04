İzmitli futbolcu neredeyse hatasız oynarken, yenilen golde savunma dengesi kaybolduğu için yapabilecek bir şeyi yoktu. Zaman zaman ataklara da destek veren Onur, ilk görevi olan “Savunma” kısmını, Murat Başak, Ali Keten ve Kadir Öge ile birlikte en iyi şekilde yerine getirdi.
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Onur Öztonga formaya iyice ısındı
Fatih ve Kemal’in kadroda olmadığı Kocaelispor’da sağ bekte mücadele eden 2000 doğumlu Onur Öztonga, zorlu Turgutlu maçının da üstesinden başarıyla geldi.
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Bugün 15:35 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz