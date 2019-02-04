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Büyük Derbent sahasında KA-ZA-NA-MI-YOOOR!..

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.grup Kocaeli temsilcilerinden Büyük Derbentspor, konuk ettiği Lider Aliağa takımına 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

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Maçın her iki yarısında kalesinde gördüğü gollerle 2-1 yenilen takım, iyice çöktü. Küme düşme potasında yer alan 14 puanlı Derbent, Güray’ın 36. dakikasında attığı gole engel olamadı. Eray’ın beraberlik golüyle morallenen ekip, ikinci yarı yine maça üstün başladı ama, lider Aliağa 51. dakikada siyahi Ovesi’nin attığı golle öne geçti. Maçta başka gol olmayınca deplasman takımı lider Aliağa Futbol AŞ, maçı 2-1 kazandı, şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.

B.DERBENTSPOR: 1

ALİAĞA FUTBOL AŞ: 2 

STAT: Derbent

HAKEMLER: Levent Buğra Vertemel **, Tugay Tünaydın ***, Kerem Konca ***

B.DERBENTSPOR: Berke ***, Erman ** 8Kadir **), Serdar **, Onur Cebeci ***, Eren **, Bedirhan **, Eray ***, Fatih Dizman **, Samet **, Furkan Uzun ***, Ömer ** (Emirhan **)

ALİAĞA FUTBOL AŞ: Kıvanç ***, Berk ***, Aykut **, Güray ***, Ömercan ***, Arda ***, Ramazan ***, Adem *** (İsa **), Ovesi ***, K.Muhammet (B.Muhammet **), Billy *** (Emin **)

GOLLER: Eray DK.45 (B.Derbentspor),Güray DK.36, Ovesi DK.51

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