Yenidoğan Serdarspor Seka Park’ta buluştu

ŞAMPİYONLUK, NEDEN OLMASIN
İlimizin en köklü kulüplerinden biri olan, bu sezon 2. Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu'nda şampiyonluk kovalayan Yenidoğan Serdarspor, Çenesuyu Plajyoluspor maçı öncesi kahvaltıda bir araya geldi. U-19 kadrosuyla ligde mücadele eden bordo-mavili ekipte, 4 futbolcu takıma ağabeylik yapıyor. Yenidoğanspor ilk maçında Kirazlıyalıspor'u 4-3 yenerken, ikinci maçta Körfezspor ile 1-1 berabere kaldı. Çenesuyu Paljyoluspor’a ise 3-2 yenildi.
UYGUR'DAN FUTBOLCULARA MORAL KAHVALTISI
Onursal Başkan Tekin Uygur, Sekapark Otel'de düzenlediği kahvaltıya özel işleri nedeniyle katılamadı. Yenidoğan Serdarspor Kulüp Başkanı Abdülkadir Bayraktutar, A takım sorumlusu Süleyman Eker, yardımcısı Murat Uygun, altyapı antrenörü Bülent Gürbey ve futbolcular kahvaltıya iştirak etti. İl dışında olan Onursal Başkan Tekin Uygur, takıma ve teknik ekibe güvendiğini ve şampiyonluk beklediğini ifade etti. Kulüp Başkanı Bayraktutar, sezon sonunda üst lige çıkmak istediklerini belirtti. N Ahmet AKAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz