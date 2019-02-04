Her şeyi tek tek yazdılar… Başımız belâda…

Maçın temsilcileri Ali Ağılönü ve Cevdet Yumuşak ile yaptığımız konuşmada neler olabileceğini sorduk. 74. dakikaya kadar her şeyin son derece güzel geçtiğini, saha içinde de üst mücadelenin olduğunu ancak 74. dakikadan sonra üzücü görüntülere şahit olduklarını belirttiler ancak yaşananları rapor edeceklerini, konu hakkında PFDK’nın karar vereceğini söylediler.