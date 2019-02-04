Maçın temsilcileri Ali Ağılönü ve Cevdet Yumuşak ile yaptığımız konuşmada neler olabileceğini sorduk. 74. dakikaya kadar her şeyin son derece güzel geçtiğini, saha içinde de üst mücadelenin olduğunu ancak 74. dakikadan sonra üzücü görüntülere şahit olduklarını belirttiler ancak yaşananları rapor edeceklerini, konu hakkında PFDK’nın karar vereceğini söylediler.
Bugün 14:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:43 TSİ
Her şeyi tek tek yazdılar… Başımız belâda…
Kocaelispor – Turgutluspor maçının temsilcileri ikinci yarıda çıkan olayları tek tek not etti.
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Bugün 14:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz