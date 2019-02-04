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Dengeleri değiştirecek anket: MHP'lilerin yarısı AKP'ye oy vermeyecek

Anket firmalarından biri olan Piar Araştırma Şirketi, 31 Mart seçimleri için yaptığı araştırmada "MHP'lilerin yarısı AK Parti'ye oy vermeyecek" sonucuna ulaştı.

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Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, yaptıkları son ankete dair açıklamalarda bulundu. Atalay, MHP seçmeninin yarısının AK Parti'ye oy vermeyeceğini belirtti.

Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime dair yaptıkları son anketin sonuçlarını paylaştı. Diken'den Minez Bayülgen'in sorularını yanıtlayan Atalay, "Son araştırmamızda, MHP'li seçmenlere 'AK Parti'nin aday çıkardığı yerlerde oy verecek misiniz' diye sorduk. Yüzde 50'si 'Hayır', yüzde 30'u 'Evet' dedi. Yani Türkiye genelinde, MHP seçmeninin en az yüzde 50'si AK Parti adayına oy vermemeyi tercih ediyor" açıklamasında bulundu.

"MİLLET İTTİFAKI'NA OY VERMELERİ DEMEK..."

Atalay, açıklamasının devamında "Bu kitle AK Parti'den koparak MHP'ye geçen ve sağın dışındaki adaylara, partilere oy veremeyenlerden oluşuyor. Bir kere millet ittifakına oy vermeleri demek önümüzdeki genel seçimleri etkilemesi anlamına geliyor. Böyle olursa bu kitle millet ittifakının kalıcı seçmeni haline gelebilir. Bu yüzden kritikler" görüşünü dile getirdi.

"EN BÜYÜK GÜÇ KAYBI ANKARA'DA YAŞANACAK"

Atalay, "Araştırmalarınıza göre AK Parti en büyük güç kaybını hangi şehirde yaşayacak?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Ankara. İktidar 20 yıldan fazla yönettiği başkenti kaybetmeye doğru gidiyor. Ulusalcısından, Kemalistine, sağcılarına kadar her zaman milliyetçi adayların kazandığı bir şehirdir Ankara. Bugün her anketimizde CHP'li aday Mansur Yavaş ve AK Parti adayı Mehmet Haseki arasında en az altı yedi puan oy farkı Yavaş'ın lehine çıkıyor."

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDE YANILMIŞLARDI

Piar Araştırma Şirketi, 24 Haziran seçimleri için yaptığı araştırmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüzde 40'ın altında, AK Parti'yi de yüzde 34 olarak göstermişti.

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Yorumlar

(2)
01

Murat - hangi dağda kurt öldü acaba hdp üç büyük kentde aday çıkarmıyor kimi destekletyecek tabi ki ekürüsü chp yi ve aynı zaman milliyetçi parti var ip kimi destekleyecek hdp chp yi tabiki ne biçim değişik denklem dimi anlayana

Yanıtla . 1Beğen 04 Şubat 15:59

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