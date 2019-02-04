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Mutlaka ekstrelerinizi kontrol edin! O ücreti ödemeyin

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, son dönemde kredi kartı aracılığıyla otomatik talimatlı fatura ödemelerinde bazı bankaların komisyon aldığını iddia ederek, "Tüketiciler otomatik fatura ödemelerinde dikkatli olsunlar. Cep telefonu, su faturası, elektrik, doğal gaz gibi ödemelerde hiç beklemedikleri ücretlerle karşı karşıya kalabilirler. Ekstrelerini mutlaka kontrol etsinler." dedi.

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Ağaoğlu, bir program kapsamında geldiği Bursa'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların bazı ücret kalemlerinde haksız gelir elde etmek için yeni uygulamalar geliştirdiğini ileri sürdü.

Tüketicilere bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye eden Ağaoğlu, "3 Ekim 2014'te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı yönetmeliğe göre finansal tüketicilere yansıtabilecekleri ücretler 20 kalemle sınırlandırılmıştı. Bizim açtığımız dava neticesinde Danıştay, hesap işletim ücretini iptal edince bankacılık sektörü ciddi bir faaliyet dışı kazançtan mahrum kaldı ve yeni yeni yöntemler geliştirmeye başladı." diye konuştu.

Geçmişte bankaların kredi kartıyla yapılan elektrik, su, doğal gaz ve telefon otomatik ödemelerde herhangi bir bedel almadığını dile getiren Ağaoğlu, şimdilerde komisyon tahsil etmeye başladıklarını savundu.

Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 lira, 1,5 lira gibi başlayan bu düşük komisyonlara tüketiciler tepki gösterdiğinde onu siliyorlardı ancak geçen zamanla birlikte insanlar alıştı, 'küçük bir ücret' diye tepki vermez oldular. Bu ücretler yükseltilmekle kalınmadı bir de faiz eklendi. Yani siz ayın 10'undaki elektrik faturanızı kredi kartınızdan ödettirdiyseniz ve ekstrenizin son ödeme tarihi ya da kesim tarihi ayın 25'i ise bu döneme kadar faiz yürütüyorlar."

Aydın Ağaoğlu, kredi kartlarıyla yapılan otomatik talimatlı ödemelerde komisyon alınmasının, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu"nun 17. maddesine aykırı olduğunu vurguladı.

Alınan ücretler küçük olsa da bazı bankaların zamanla bunları yükselttiği iddiasında bulunan Ağaoğlu, "Şimdi 3 ayda bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) belirlediği kredi kartlarına uygulanabilecek faiz oranlarının azamisini bu tür otomatik ödeme ücretleriyle ilgili tüketicilere yansıtıyorlar. Tüketici 100 liralık fatura ödüyor, ödeme tarihi ile hesap kesim tarihi arasındaki gün sayısına göre aylık faiz hesaplanarak ekstresine yansıtılıyor. Tüketiciler ekstrelerini kontrol etsinler." diye konuştu.,

'TÜKETİCİNİN HABERİ OLMADAN KOMİSOYN ÜCRETİ YANSITILABİLİYOR'

Ağaoğlu, mevzuata göre bankaların, faiz oranlarında değişiklik yapmaları halinde veya tüketiciye kullandırdığı kredi, kredi kartı şartlarında tüketici aleyhine bir değişiklik söz konusu olduğunda, bunu en az 30 gün önceden bildirmesi gerektiğini vurguladı.

Tüketicileri uyaran Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Tüketiciler otomatik fatura ödemelerinde dikkatli olsunlar. Cep telefonu, su faturası, elektrik, doğal gaz gibi ödemelerde hiç beklemedikleri ücretlerle karşı karşıya kalabilirler. Ekstrelerini mutlaka kontrol etsinler. Kredi kartından otomatik ödeme talimatı verdikleri faturaların ödenmesi tüketiciye kolaylık getirirken, bankalar bunu ek bir kazanç kapısı haline çevirdi. Tüketicinin haberi olmadan faiz ve komisyon ücreti yansıtılabiliyor. Oysa ilgili kanunun 17'nci maddesi kredi kartıyla ödemelerde herhangi bir ek ücret istenmesini yasaklamıştır. Bu nedenle tüketiciler böyle bir ücret yansıdığını görürlerse bankalarına itirazlarda bulunsunlar. Bu ücretlerin iptali için tüketici hakem heyetlerine hiçbir ücret ödemeden başvurabilirler." 

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Yorumlar

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Cenk - 17 yıllık AKP iktidarı döneminde kârları ve faiz getirileri üstüne oldukça nema koyan tek sektör belki de bu bankacılık sektörü olmuştur ! Dikkat ederseniz pek çok işyeri ve esnaf kepek indirip konkardato ilan ederken bankaların kapanması ve iflası şöyle dursun sayıları artış göstermiştir ! Eh, iktidarsanız en azından birilerini memnun edeceksiniz elbetteki !..

Yanıtla . 1Beğen 04 Şubat 17:37

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