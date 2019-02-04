İkinci yolun açılması için yapılan yol genişletme çalışması yüzünden eski adresin bulunduğu binanın istimlak edildiğini belirten Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kemal Kaya, "Plaka basımını da buradaki ofisimize taşıyacağız. Bu sayede kimse git gel yapmakla uğraşmayacak" dedi. Eski yerlerindeki binanın yıkılması nedeniyle Milli İrade Meydanı çevresindeki Birlik İş Hanı'na taşınan ofiste başkan ve vekilinin ayrı ayrı odalarının olmasının yanında toplantı salonu, genel sekreterlik, mutfak ve dinlenme alanları da mevcut. Ekin EKEN
Bugün 15:26 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:29 TSİ
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yeni adresine taşındı
Eski adresi olan 42 Evler mevkisi Salim Derecioğlu caddesindeki yerinden ayrılan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Birlik İş Hanı'nın 3. katına taşındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz