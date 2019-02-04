Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yeni adresine taşındı

İkinci yolun açılması için yapılan yol genişletme çalışması yüzünden eski adresin bulunduğu binanın istimlak edildiğini belirten Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kemal Kaya, "Plaka basımını da buradaki ofisimize taşıyacağız. Bu sayede kimse git gel yapmakla uğraşmayacak" dedi. Eski yerlerindeki binanın yıkılması nedeniyle Milli İrade Meydanı çevresindeki Birlik İş Hanı'na taşınan ofiste başkan ve vekilinin ayrı ayrı odalarının olmasının yanında toplantı salonu, genel sekreterlik, mutfak ve dinlenme alanları da mevcut. Ekin EKEN