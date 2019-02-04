Başiskele'de bulunan Yuvacık Barajı'nda, karların erimesi ve akarsuların dolması ile birlikte su seviyesi yükseldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 96'ya çıktı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında şu anda 49 milyon 70 bin metreküp su bulunurken, baraj kapakları açıldı. Yuvacık Barajı doluluk oranı geçen yıl Kasım ayında 9 milyon 270 bin metreküp ile yüzde 18 seviyesine kadar gerilemişti.
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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 96'ya yükseldi
Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 96'ya yükseldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz