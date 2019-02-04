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ODTÜ KYÖD'den Pop Art sergisi

İlimizin en köklü eğitim kurumlarından biri olan ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Okulları, 2019 yılı itibariyle eğitimde 20. Yılını bir dizi etkinliklerle kutlamaya başladı. Bu kapsamda, resim öğretmenleri Selen Şeyşane ve Sevinç Kaya rehberliğinde öğrencilerin eserlerinden oluşan “POP ART” adlı resim sergisi oluşturuldu.

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Popüler Sanat’ın kısaltılmış adı olan POP ART; 1950’lerde başlayan akım, soyut dışavurumculuğa tepki olarak doğar. Sanat eserlerinde soyut görünümlerin yerini somut ve olduğu gibi yansıtılan nesneler ve günlük kullanım ürünleri alır. Tüketim çılgınlığı yaşayan topluma kimi zaman fazlaca övgü kimi zamanda fazlaca yergi niteliği taşıyan eserler POP ART akımında ortaya çıkarılmıştır.

Sergide klasik pop art eserler, Romero Britto ve Francisco Ceron adlı günümüz sanatçılarının eserlerinden yola çıkılarak 22 eser ve bir adet pop art heykel sergilenmektedir.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD-KYÖV Okulları’nın, 20. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlediği, “POP ART” Resim Sergisi Symbol ve Arasta AVM’de sergilendi.

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Bugün 16:01 TSİ - Kültür-Sanat

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