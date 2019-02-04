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Pamukludağlılar'dan Çiftçi'ye destek

AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi Erzurum Pazaryolu Pamukludağ Köyü Derneğinin konuğu oldu. Çiftçi Çayırovada yaşıyor olmak benim için şandır şereftir dedi

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Erzurum Pazaryolu Pamukludağ Köyü Derneği tarafından her 15 günde bir organize edilen birliktelik programının konuğu AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi oldu. Dernek binasında gerçekleştirilen programa Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi dışında AK Parti İlçe Başkan Vekili Aşkı Duman Çayırova Erzurumlular Spor Kulübü Dernek Başkanı Ahmet Akçay Pamukludağ Köyü Dernek Başkanı Mustafa Yıldız halk ozanları yerel ses sanatçıları ve dernek üyeleri katıldılar.

OZANLAR DA KATILDI

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Programın açılışında konuşan yönetim kurulu üyesi Nazmi Duman derneğin çalışmaları hakkında katılımcılar kısa bir sunum yaptı. Erzurumlu olan Ozan Şahin Turgutoğlunun başkan Çiftçiye yönelik belediye başkanlığı dönemi ile alakalı sazı ve sözüyle aktardığı söylemleri büyük alkış aldı. Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi ise konuşmasında çocukluğunun Menderes Caddesi ve Fatih Caddesinde hem okuyup hem de çalışarak geçtiğini aktardı.

31 MARTTAN SONRA DA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

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Çiftçi Çocukluğumuzun gençliğimizin geçtiği yerdir Çayırova. Şu an burada okul ve çocukluk arkadaşlarımı görüyorum. Biz buranın Çayırovanın evladıyız. Çalışmayı çok seviyorum. Neden çok seviyorum biliyor musunuz İnsanlara hizmet etmek olarak görüyorum. Serbest çalışıyor olsam da ne kadar çok çalışırsam o kadar insana faydalı olurum düşüncesiyle çok seviyorum. İnşallah desteklerinizle 31 Marttan sonra da daha çok çalışacağız dedi.

Bugün 16:03 TSİ - Siyaset

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