Saadet Partisi’nde Başiskele adayı olan Avukat Zafer Mutlu’nun amcası Abdullah Mutlu’nun eşi Zaide Mutlu hayatını kaybetti. Cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Yukarı Yuvacık Merkez Camii’nden kaldırılacak.
Bugün 16:17 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:20 TSİ
Zafer Mutlu'nun acı günü
Saadet Partisi’nde Başiskele adayı olan Avukat Zafer Mutlu’nun amcası Abdullah Mutlu’nun eşi Zaide Mutlu vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz