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Zafer Mutlu'nun acı günü

Saadet Partisi’nde Başiskele adayı olan Avukat Zafer Mutlu’nun amcası Abdullah Mutlu’nun eşi Zaide Mutlu vefat etti.

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Saadet Partisi’nde Başiskele adayı olan Avukat Zafer Mutlu’nun amcası Abdullah Mutlu’nun eşi Zaide Mutlu hayatını kaybetti. Cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Yukarı Yuvacık Merkez Camii’nden kaldırılacak.

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