Kredi kartının da geçerli olduğu işletme, pazar günleri de müşterilerine hizmet veriyor. İşletme sahibi Yılmaz Acet, “Sattığımız etleri ve tavukları güvenilir firmalardan alıyoruz. Kesinlikle kaliteden ödün veriyoruz. Dolabımızda günlük taze etlerimiz de bulunmaktadır. Müşterilerimiz, kasabımızdan güvenle et ve tavuk alabilirler” dedi.
Bugün 16:29 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:32 TSİ
Derince Çınar Et-Tavuk kaliteden ödün vermiyor
Derince Çenedağ Mahallesi Engin Caddesi No: 124/ A adresinde hizmet veren Yılmaz Acet’in sahibi olduğu Çınar Et ve Tavuk adlı işyeri, titiz ve kaliteli hizmetiyle dikkat çekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz