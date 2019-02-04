Derince Çınar Et-Tavuk kaliteden ödün vermiyor

Kredi kartının da geçerli olduğu işletme, pazar günleri de müşterilerine hizmet veriyor. İşletme sahibi Yılmaz Acet, “Sattığımız etleri ve tavukları güvenilir firmalardan alıyoruz. Kesinlikle kaliteden ödün veriyoruz. Dolabımızda günlük taze etlerimiz de bulunmaktadır. Müşterilerimiz, kasabımızdan güvenle et ve tavuk alabilirler” dedi.