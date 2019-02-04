Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:51 TSİ- Siyaset G: Bugün 16:52 TSİ

Bağımsız adaylar omuz omuza

Bağımsız Başiskele Belediye Başkan Adayı Muharrem Can Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakırı ziyaret etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başiskeleden belediye başkan adaylığı için bağımsız olarak adaylığını açıklayan Muharrem Can kendisi gibi bağımsız aday olan Serap Çakıra nezaket ziyareti gerçekleştirerek başarılar diledi. Bağımsız Başiskele Belediye Başkan Adayı Muharrem Canı çalışma ofisinde ağırlayan Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır ziyaret nedeniyle teşekkür etti. 31 Martta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışacak olan Muharrem Can ve Serap Çakır birbirlerine başarılar dileyerek destek oldu.

Bugün 16:51 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Özen: İzmit Lisesi geri gelecek mask
Özen: İzmit Lisesi geri gelecek
Gönül bu kadar sene kendini tanıtamadı mı? mask
Gönül bu kadar sene kendini tanıtamadı mı?
Gönül, prompter ile konuştu mask
Gönül, prompter ile konuştu
Sarıeroğlu: Kocaeli yüzümüzü hep güldürdü mask
Sarıeroğlu: Kocaeli yüzümüzü hep güldürdü
Söğüt, "Yönetimde şeffaf olacağız" mask
Söğüt, "Yönetimde şeffaf olacağız"
Törk: "Darıca'ya hizmet etmek benim için onurdur" mask
Törk: "Darıca'ya hizmet etmek benim için onurdur"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek mask
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!.. mask
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!..
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor mask
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor
Brisa'da üretim duracak! mask
Brisa'da üretim duracak!
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor! mask
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor!

GALERİ

Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü mask
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız mask
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu? mask
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu?
Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2” mask
Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2”
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi mask
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi mask
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL