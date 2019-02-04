Bağımsız adaylar omuz omuza

Başiskeleden belediye başkan adaylığı için bağımsız olarak adaylığını açıklayan Muharrem Can kendisi gibi bağımsız aday olan Serap Çakıra nezaket ziyareti gerçekleştirerek başarılar diledi. Bağımsız Başiskele Belediye Başkan Adayı Muharrem Canı çalışma ofisinde ağırlayan Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır ziyaret nedeniyle teşekkür etti. 31 Martta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışacak olan Muharrem Can ve Serap Çakır birbirlerine başarılar dileyerek destek oldu.