Başiskeleden belediye başkan adaylığı için bağımsız olarak adaylığını açıklayan Muharrem Can kendisi gibi bağımsız aday olan Serap Çakıra nezaket ziyareti gerçekleştirerek başarılar diledi. Bağımsız Başiskele Belediye Başkan Adayı Muharrem Canı çalışma ofisinde ağırlayan Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakır ziyaret nedeniyle teşekkür etti. 31 Martta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde bağımsız aday olarak yarışacak olan Muharrem Can ve Serap Çakır birbirlerine başarılar dileyerek destek oldu.
Bugün 16:51 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:52 TSİ
Bağımsız adaylar omuz omuza
Bağımsız Başiskele Belediye Başkan Adayı Muharrem Can Bağımsız Gebze Belediye Başkan Adayı Serap Çakırı ziyaret etti.
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Bugün 16:51 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz