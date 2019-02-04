Benzine bir zam daha geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. LPG’ye ise 14 kuruş zam yapıldı.

Yapılan bu zammın ardından İstanbul’da 6.03 TL olan benzinin litre fiyatı 6.09 TL’ye yükseldi. Benzinin litre fiyatı Ankara’da ortalama 6.10 TL’den 6.16 TL’ye, İzmir’de ise ortalama 6.07 TL’den 6.13 TL’ye çıktı.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.