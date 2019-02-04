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Benzine bir zam daha geldi!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 6 kuruş, LPG'ye ise 14 kuruş zam geldi. Motorin fiyatlarında ise herhangi ise değişiklik beklenmiyor.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. LPG’ye ise 14 kuruş zam yapıldı.

Yapılan bu zammın ardından İstanbul’da 6.03 TL olan benzinin litre fiyatı 6.09 TL’ye yükseldi. Benzinin litre fiyatı Ankara’da ortalama 6.10 TL’den 6.16 TL’ye, İzmir’de ise ortalama 6.07 TL’den 6.13 TL’ye çıktı.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

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Yorumlar

(1)
01

Can - Motorin fiyatlarını benzinle eşitlediler sıra LPG fiyatlarını benzinle eşitlemeye geldi. Kesinlikle zam yok sadece güncelleme var. YERSEN.

Yanıtla . 1Beğen 04 Şubat 17:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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