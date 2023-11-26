Kenan Öztok hayatını kaybetti

İzmit Karabaş Mahallesi'nde ikamet eden, Emine Öztok’un eşi, Erçin Öztok, Serçin Yoldadurmaz ile Merve Tiner kardeşlerin babaları, geçmiş dönem Çocuk Parkı mevkii esnaflarından olan koltuk döşeme ustası Kenan Öztok, 78 yaşında hayatını kaybetti. Kırım Tatarlarından olan merhumun cenazesi bugün (26 Kasım 2023) ikindi namazına müteakip Yenicuma Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.