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Kenan Öztok hayatını kaybetti

İzmit’te, eski koltuk döşeme ustası Kenan Öztok 78 yaşında hayatını kaybetti.

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Kenan Öztok hayatını kaybetti mask
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İzmit Karabaş Mahallesi'nde ikamet eden, Emine Öztok’un eşi, Erçin Öztok, Serçin Yoldadurmaz ile Merve Tiner kardeşlerin babaları, geçmiş dönem Çocuk Parkı mevkii esnaflarından olan koltuk döşeme ustası Kenan Öztok, 78 yaşında hayatını kaybetti. Kırım Tatarlarından olan merhumun cenazesi bugün (26 Kasım 2023) ikindi namazına müteakip Yenicuma Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 
# kenan öztok

26 Kas 2023 - 10:56 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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