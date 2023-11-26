İzmit Karabaş Mahallesi'nde ikamet eden, Emine Öztok’un eşi, Erçin Öztok, Serçin Yoldadurmaz ile Merve Tiner kardeşlerin babaları, geçmiş dönem Çocuk Parkı mevkii esnaflarından olan koltuk döşeme ustası Kenan Öztok, 78 yaşında hayatını kaybetti. Kırım Tatarlarından olan merhumun cenazesi bugün (26 Kasım 2023) ikindi namazına müteakip Yenicuma Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
- Asayiş
Kenan Öztok hayatını kaybetti
İzmit’te, eski koltuk döşeme ustası Kenan Öztok 78 yaşında hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.