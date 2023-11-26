Gürültü cinayetinde 2'si çocuk 5 komşusunu öldüren zanlı kan donduran katliamı anlattı

Olay, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelmişti. Gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşularıyla tartışan ve pompalı tüfekle 5 kişiyi öldüren 72 yaşındaki Tahsin Ü. tutuklandı. Zanlının ifadesi de ortaya çıktı.

"'BENİM ÇOCUĞUM TOP OYNAMASIN MI?' DİYE KARŞILIK VERİNCE ATEŞ AÇTIM"

Komşularının gürültü yaptıklarını ve tüfeği ise yanına uyarmak için aldığını söyleyen zanlı, "Çocuklar salonda top oynuyordu. Kendilerine çok gürültü olduğunu, uyuyamadığımı, sessiz olmalarını söyledim. Hamdi, ses yapılmadığını inkar etmeyerek 'Benim çocuğum top oynamasın mı?' diye cevap vererek üzerime yürümeye başladı. Annesi Behiye de üzerime yürümeye başlayınca belimdeki av tüfeğini çıkararak Hamdi'nin göğüs kısmına tek el ateş ettim. Hemen sonrasında bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut'a ateş ettim." dedi.

EVİN İÇİNDE YAŞANAN DİĞER HADİSELERİ HATIRLAMIYORUM"

Tahsin Ü., evin içinde yaşananları ve çocuklara ateş ettiğini ise hatırlamadığını söyleyerek, "O geceden aklımda kalan Sunay'a, Hamdi'ye ve Behiye'ye bir el ateş ettiğimdir. Evden çıktığımı hatırlıyorum. Evin içerisinde yaşanan diğer hadiseleri hatırlamıyorum." ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta 22 Kasım'da gürültü gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu 72 yaşındaki T.Ü, üst kat komşusu Hamdi Turgut (41), annesi Behiye (71), eşi Sunay (40) ve çocukları Mustafa (13) ile Ceyda (11) Turgut'u tüfekle öldürmüştü. Şüpheli T.Ü, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tüfeğiyle yakalanmıştı.

"BİZİ KURTARIN" DİYE BAĞIRMIŞLAR

Olayın tanıklarından Dudu Bal, saldırgandan kaçmaya çalışan Ceyda Turgut'un yardım çığlıkları attığını anlatarak, "Camlarımıza saçmalar isabet etti. Ses geldiğini duyduk, dışarıya çıktık. Balkonda anne ile kızını gördük. 'Bizi kurtarın. Ağabeyimle babamı öldürdü' dedi. Kızım telefonla polise ihbar etmeye gittiği anda balkonda onları da vurup katletti" ifadelerini kullandı.