TIR bariyerlerin üzerine devrildi; sürücü yaralı

Kaza, öğleden sonra, TEM yolu Körfez Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FU 8215 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, bariyerlerin üzerine devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.