Karakadılar, Vanlıları ziyaret etti

CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar’ın bugünkü durağı Kartepe Vanlılar Derneği oldu. Karakadılar’a ziyareti esnasında İlçe Başkanı Şeref Kırmızı, İlçe Yöneticileri İshak Aydın, Erkan Neroğlu, Belediye Meclis üyesi aday adayları Tugay Adak ve Ayla Demir eşlik etti. Ziyaret esnasında konuşan Dernek Başkanı Dursun Salhan, “Ziyaretinizden ötürü çok memnunuz. Umarım bu seçim Kartepe için hayırlı olur” dedi.

TEMSİL HAKKI HERKES DE OLACAK

Salhan’ın ardından söz alan CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, “Öncelikle nazik davetinizden ötürü teşekkür ediyorum. Biz çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz, projelerimizi anlatıyoruz. Bizim meclisimizde temsil hakkı herkes de olacak. Kürt, Arap, Laz herkesin söz hakkı olacak. Meclis ekibimizdeki arkadaşlar her kesimden olacak. Amacımız Kürtlerden oy alıp da seçim kazanmak değil bu işi layıkıyla yapmak. Kartepe’yi hep beraber yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.