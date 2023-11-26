Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun'un ağabeyi Mustafa Çun hayatını kaybetti. Mehmet Çun acı haberi sosyal medya hesabında şu ifadelerle paylaştı:"Abim Nacakcı Mustafa Çun Hakk'ın Rahmetine kavuştu cenazesi Almanya'dan gelecek. Kocaeli Kartepe Acısu'da günü belli değil. Mekanı cennet olsun İnşallah"
26 Kas 2023 - 11:22- Asayiş Güncelleme:
Mehmet Çun'un acı günü!
Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun'un ağabeyi Mustafa Çun hayatını kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.