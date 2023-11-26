26 Kas 2023 - 11:22- Asayiş G:

Mehmet Çun'un acı günü!

Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun'un ağabeyi Mustafa Çun hayatını kaybetti.

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Mehmet Çun'un acı günü! mask
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Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun'un ağabeyi Mustafa Çun hayatını kaybetti. Mehmet Çun acı haberi sosyal medya hesabında şu ifadelerle paylaştı:"Abim Nacakcı Mustafa Çun Hakk'ın Rahmetine kavuştu cenazesi Almanya'dan gelecek. Kocaeli Kartepe Acısu'da günü belli değil. Mekanı cennet olsun İnşallah" 
# mehmet çun, Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı, Kartepe, Almanya

26 Kas 2023 - 11:22 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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