Mehmet Çun'un acı günü!

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Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun'un ağabeyi Mustafa Çun hayatını kaybetti. Mehmet Çun acı haberi sosyal medya hesabında şu ifadelerle paylaştı:"Abim Nacakcı Mustafa Çun Hakk'ın Rahmetine kavuştu cenazesi Almanya'dan gelecek. Kocaeli Kartepe Acısu'da günü belli değil. Mekanı cennet olsun İnşallah"