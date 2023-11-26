Gergerlioğlu: Türkçe hutbe ilkelliktir!

Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MİT görevlilerinden sorularına cevap beklediğini söyledi. Türkiye’de 90’lardan beri devam eden bir gelenek var, zorla kaçırma, kaybedilme vakaları ve maalesef OHAL döneminde de bu vakalar devam ediyor. En az 35 kişi aylarca kaçırıldı, işkence edildi ve dışarı çıktıklarında bunu mahkemelerde anlattılar. Bir insanın yaşam hakkı çiğnenmişse burada bizim söylediklerimiz dinlenip geçilemez” ifadelerini kullandı.

“50+1 MUTLAKA KALDIRILMALI”

50+1 sisteminin gündeme getirildiğini ve bu sisteminle parlamentonun baypas edildiğini belirten Gergerlioğlu, “bu sistemi kaldırın, haklısınız. ‘Koalisyonlar bitecek’ dediniz, biz aksini söyledik. Şu anda 6 tane koalisyon ortağı bularak iktidarı yürütüyorsunuz. Hızlı ve seri kararlar alınacağı söylenmişti, bunun mümkün olmadığı görüldü. Kurumlar arası uyumun güçleneceği vaat edildi, böyle olmadığı ortada” şeklinde konuştu.

KÜRTÇE HUTBE TALEBİ

Diyanet İşleri Başkanlığının bir günahını söyleyeceğini ifade eden Gergerlioğlu, “Camilerde cuma günü iktidarın propagandasını yapıyorsunuz, yüz binlerce insan artık cumalara gitmiyor. Emeviler döneminde de ‘Hazreti Hüseyin katledildi’ diyenlerin camide kellesi uçuruluyordu ancak şimdi belki kelle uçurmuyorsunuz, anında hapse atıyorsunuz. Camilerde Kürtçe hutbe konusunda artık engel koymayın, bu millet dinini her dilden öğrensin, nedir bu ilkel tavırlar. Türkçe hutbe verilecek; bu ilkellikten başka bir şey değildir” şeklinde konuştu.