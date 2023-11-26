Bekle bizi Süper Lig GELİYORUZ!

RAHAT KAZANDIK

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında, Giresunspor ile bir araya geldi. Deplasmanda mücadele eden temsilcimiz, maçta çok rahat oynadı. Talihsiz bir gol kalesinde görse de, maçın neredeyse tamamında kontrol Yeşil - Siyahlıların elindeydi. Kocaelispor ilk golünü 12. dakikada buldu. Atila Turan ileri uçtaki Beridze’yi gördü. Beridze, içeri doğru doldurmak istedi, top Giresunsporlu Kadir Seven’in ayağına çarptı ve filelere gitti. Temsilcimiz 2. golünü ise Atila Turan’ın frikikten attığı inanılmaz gol ile buldu. Atila tam 6 yıl sonra fileleri sarstı.

GOLCÜ BOŞ GEÇMEDİ, BARIŞ SKORU BELİRLEDİ

Üçüncü golümüzü golcümüz Tanque attı. Atila Turan, Douglas Tanque’ye harika bir aşırtma pas gönderdi. Topu önünde bulam Tanque mükemmel bir aşırtma vurarak topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. Kocaelispor deplasmanda, Giresunspor karşısında 3-0 öne geçti. Üçüncü golden sonra kalemizde ilk golü gördük. Giresunspor’dan Mehmet Keskin, sol ayağı işe düzgün bir vuruş yaparak takımının tek golünü kaydetti. Son golümüz ise oyuna sonradan giren Barış Alıcı’dan geldi. Mesut Can Tunalı’nın topla buluşturduğu Barış, düzgün bir vuruşla skoru belirleyen golü attı. Kocaelispor, deplasmanda Giresunspor’u 4-1 mağlup etti.

RAKİPLER KAYBETTİ, PUAN FARKINI AÇTIK

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, önceki gün oynanan Giresunspor karşılaşmasından 4-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Aynı gün, temsilcimizi yakından takip eden rakiplerimizin de maçları vardı. Bu maçlarda, Bandırmaspor sahasında Şanlıurfaspor’a 1-0 kaybetti. Borum FK ise Adanaspor’a 1-0 mağlup olarak haftayı kapadı. Bandırma 25, Bodrum ise 21 puanda kaldı. Kocaelispor aldığı 3 puan ile 29 puana çıkarak rahat bir nefes aldı. En yakın rakibine 4 puan fark atan ve 2. Sırada bulunan temsilcimiz, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.