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Oğuz Ceylan: “Kayıpsız döndüğümüz için mutluyuz”  

Kocaelispor’un deneyimli sağ bek oyuncusu Oğuz Ceylan, Giresunspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Ceylan, Giresun’dan kayıpsız döndükleri için mutlu olduklarını ifade etti

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Oğuz Ceylan: “Kayıpsız döndüğümüz için mutluyuz”   mask

“KONSANTRASYON SORUNU YAŞAMADIK”

Oğuz Ceylan şu şekilde konuştu: “Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Genelde bu tür takımlarla mücadele etmek kolay olmaz. Rakip düşmemek için varını, yoğunu ortaya koyan bir takımdı. Hafta boyunca biz de bu bilinçle maça hazırlandık. Çok şükür bir konsantrasyon sorunu yaşamadık. Maça da iyi başladık. Zaman zaman düştük ancak altından iyi kalktık. Giresun’dan kayıpsız bir şekilde döndüğümüz için mutluyuz.

“HERKES BÜTÜN OLDU

Oynayan oynamayan herkes bütün oldu, sahadaki tüm arkadaşlarımız çok iyi mücadele etti. Gerçekten sıkıntılı bir maç olabilirdi, birçok takım da burada zorlandı. Bizden önce oynanan maçlarda rakiplerimizin kaybetmesi de bu galibiyeti daha değerli kıldı. Bundan sonra da bu şekilde devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Bizlere inanmaya devam edin. Hep birlikte güzel günler yaşayacağız.”
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26 Kas 2023 - 11:48 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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