Oğuz Ceylan: “Kayıpsız döndüğümüz için mutluyuz”  

“KONSANTRASYON SORUNU YAŞAMADIK”
Oğuz Ceylan şu şekilde konuştu: “Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Genelde bu tür takımlarla mücadele etmek kolay olmaz. Rakip düşmemek için varını, yoğunu ortaya koyan bir takımdı. Hafta boyunca biz de bu bilinçle maça hazırlandık. Çok şükür bir konsantrasyon sorunu yaşamadık. Maça da iyi başladık. Zaman zaman düştük ancak altından iyi kalktık. Giresun’dan kayıpsız bir şekilde döndüğümüz için mutluyuz.
“HERKES BÜTÜN OLDU”
Oynayan oynamayan herkes bütün oldu, sahadaki tüm arkadaşlarımız çok iyi mücadele etti. Gerçekten sıkıntılı bir maç olabilirdi, birçok takım da burada zorlandı. Bizden önce oynanan maçlarda rakiplerimizin kaybetmesi de bu galibiyeti daha değerli kıldı. Bundan sonra da bu şekilde devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Bizlere inanmaya devam edin. Hep birlikte güzel günler yaşayacağız.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.