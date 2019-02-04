Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 18:41 TSİ- Siyaset G: Bugün 18:47 TSİ

SP'nin Derince adayı belli oldu

Saadet Partisi 31 Mart yerel seçimleri için Derince Belediye Başkan Adayı olarak Halil Kayın'ı belirlediğini açıkladı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Saadet Partisi (SP) 31 Mart yerel seçimlerinde yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda Derince Belediye Başkan Adayı olarakHalil Kayın'ı belirlediğini kamuoyuna duyurdu.

Halil Kayın Kimdir?

halil-kayin.jpg?

1977 yılında Balıkesir Edremit’te doğdu. İlkokulu Edremit Alemizade, Ortaokul ve Liseyi Edremit İmam Hatip Lisesinde, Ön lisansını Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletmecilik bölümünde, Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme olarak tamamladı. 2003 - 2009 Faal İletişim GSM mağazası işletmeciliği, 2009'da başlayıp halen devam eden Hamle Reklam Ajansı işletmeciliği ve 2018 Milestone Yazılım Şirketi ortaklığı bulunmaktadır. Milli Gençlik Vakfı Kocaeli Üniversite Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği İl Başkan Yardımcılığı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Saadet Partisi’nde Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Derince İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1 Kasım 2015 seçimlerinde Milletvekili Adayı olmuştur. Son olarak Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Kayın evli ve üç çocuk babasıdır.

Bugün 18:41 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Özen: İzmit Lisesi geri gelecek mask
Özen: İzmit Lisesi geri gelecek
Gönül bu kadar sene kendini tanıtamadı mı? mask
Gönül bu kadar sene kendini tanıtamadı mı?
Gönül, prompter ile konuştu mask
Gönül, prompter ile konuştu
Sarıeroğlu: Kocaeli yüzümüzü hep güldürdü mask
Sarıeroğlu: Kocaeli yüzümüzü hep güldürdü
Söğüt, "Yönetimde şeffaf olacağız" mask
Söğüt, "Yönetimde şeffaf olacağız"
Törk: "Darıca'ya hizmet etmek benim için onurdur" mask
Törk: "Darıca'ya hizmet etmek benim için onurdur"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek mask
Bu hat sizi Sakarya Üniversitesi’ne götürecek
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayakları tamamlandı
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!.. mask
Efe Tur şoförlerine seyahat halinde SİGARA İÇMEK serbestmiş!..
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor mask
Lezzetli yemeklerin adresi taşınıyor
Brisa'da üretim duracak! mask
Brisa'da üretim duracak!
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor! mask
O fabrikadaki işçiler, 5 aydır maaş alamıyor!

GALERİ

Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü mask
Şubat ayında denize girdi, dakikalarca yüzdü
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız mask
Gönül: İzmit’imizi yıldız gibi parlatacağız
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu? mask
Dalklıç’tan Karaosmanoğlu’na zor soru: Derede balık tutacaktık? Ne oldu?
Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2” mask
Kocaelispor, Turgutlu’dan “Mesut" döndü! “1-2”
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi mask
Demirci köyü platformu üyeleri “Mokrili” gecesinde bir araya geldi
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi mask
Başkan Yıldırım'dan gövde gösterisi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL