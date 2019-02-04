SP'nin Derince adayı belli oldu

Saadet Partisi (SP) 31 Mart yerel seçimlerinde yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda Derince Belediye Başkan Adayı olarakHalil Kayın'ı belirlediğini kamuoyuna duyurdu.

Halil Kayın Kimdir?

1977 yılında Balıkesir Edremit’te doğdu. İlkokulu Edremit Alemizade, Ortaokul ve Liseyi Edremit İmam Hatip Lisesinde, Ön lisansını Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İşletmecilik bölümünde, Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme olarak tamamladı. 2003 - 2009 Faal İletişim GSM mağazası işletmeciliği, 2009'da başlayıp halen devam eden Hamle Reklam Ajansı işletmeciliği ve 2018 Milestone Yazılım Şirketi ortaklığı bulunmaktadır. Milli Gençlik Vakfı Kocaeli Üniversite Başkanlığı, Anadolu Gençlik Derneği İl Başkan Yardımcılığı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Saadet Partisi’nde Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Derince İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1 Kasım 2015 seçimlerinde Milletvekili Adayı olmuştur. Son olarak Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Kayın evli ve üç çocuk babasıdır.