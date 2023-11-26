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Kral yine attı, atmaya da devam edecek!

Kocaelispor’un golcü oyuncusu Douglas Tanque, Giresunspor maçında attığı golle, gol sayısını 7’ye çıkardı. Tanque’nin, Giresun karşısında bir golü de ofsayt nedeniyle sayılmadı

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Kral yine attı, atmaya da devam edecek! mask

2. SIRADA

1.Lig’de gol krallığı geçmişi olan deneyimli golcümüz Douglas Tanque, yeniden kral olmak için her hafta gol atmaya çalışıyor. Çorum Fk maçında attığı 2 gol ile galibiyeti armağan eden Brezilyalı golcümüz, önceki gün oynanan Giresunspor maçında yine boş geçmedi. Atila Turan’ın harika aşırtma pasına, aşırtma şutla karşılık veren Tanque, takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Ayrıca bir golü de ofsayt nedeniyle sayılmayan golcümüz, gol krallığı sıralamasında, 8 golle ilk sırada bulunan Ahmet Kutucu’nun ardından, 7 golle ikinci sıraya yerleşti.
# Giresunspor

26 Kas 2023 - 11:51 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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