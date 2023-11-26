Ayağına sağlık ATİLA!

Kocaelispor’un deneyimli oyuncusu Atila Turan, Giresunspor maçında gösterdiği performans ile maçın oyuncusu seçildi. Atila, bir gol ve bir asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Kadir Seven’in kendi kalesine attığı golde Beridzeye o harika pası veren de yine Atila’ydı

6 YIL SONRA GOLLE BULUŞTU

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, önceki gün Giresunspor’u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Temsilcimiz de, Atila Turan gösterdiği performans ile dikkat çekti. Deneyimli oyuncumuz hem frikikten harika bir gol attı hem de Douglas Tanque’nin golündeki asiste imza attı. 6 yıl sonra golle buluşan Atila, son golünü, Süper Lig 2017 -18 sezonunda, Kayserispor forması giyerken, Kasımpaşa'ya karşı atmıştı.