Mesut Can Tunalı: “Güzel bir galibiyet oldu”

“KAZANMA ALIŞKANLIĞIMIZ ARTTI”

Mesut Can, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Rakiplerimizin de puan kaybettiği bir hafta. Maça çok iyi başlayamadık ama golü bulunca biraz daha rahatladık. İkinci yarıya da iyi başladık aslında sonrasında bir 10 - 15 dakikalık baskı yedik. Ama attığımız gollerle o baskıyı da kırdık. Bizim için güzel bir galibiyet. Bir ivme yakaladık, kazandıkça kazanma alışkanlığımız da arttı.

“SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

İnşallah seriye devam ederiz. Zor maçlar bizi bekliyor çünkü önümüzde. Tam bir aile ortamım var zaten sevinirken hep beraber üzülürken hep beraber üzülürüz. O yüzden böyle sevinçler bizi daha çok ayakta tutuyor. Taraftarımıza da bir teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin neresinde olursak olalım, bizi asla yalnız bırakmıyorlar, inşallah onların desteğine arkamızda görmek istiyoruz.”